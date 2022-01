Linda de Mol Beeld Marc de Groot

Linda de Mol en Jeroen Rietbergen tóch uit elkaar door drama ‘The voice’: “Het is een nachtmerrie”

Voor het eerst sinds het nieuws over de aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag komt Linda de Mol naar buiten met een statement. Ze zegt in shock te zijn over alle zaken die aan het licht komen, onder andere over haar man Jeroen Rietbergen.