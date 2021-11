Linda de Mol sluit huwelijk met Jeroen Rietbergen niet uit: “Wie weet”

Dat Linda van gedachten is veranderd, heeft vooral te maken met de bruiloft van haar broer John de Mol, die in augustus na een relatie van 32 jaar in Parijs in het huwelijksbootje stapte. “Dat laatste was zo bijzonder, dat ik bijna iedereen zou aanraden om minstens dertig jaar te wachten. Dan kies je pas écht bewust”, zo vindt Linda.

“Ooit, wie weet”

Door het bijwonen van de ‘sensationeel mooie bruiloft’ van haar broer denkt de presentatrice nu dus anders over het concept trouwen. “Na één keer te zijn getrouwd en alle stress rondom zo’n dag te hebben meegemaakt (en niet te vergeten het vrij snelle mislukken van dat huwelijk), heb ik altijd geroepen: ‘Trouwen, ik? Nooit meer!’ Maar ik betrapte me er daar in Parijs op dat ik dacht: nou, heel misschien, ooit, wie weet...”

Relatie met Jeroen

Linda’s huwelijk met Sander liep in 2007 op de klippen. Kort daarna kwam ze Jeroen tegen, met wie ze inmiddels al zo’n 14 jaar samen is. Linda vertelde onlangs nog in de podcast Roels Sofasessies van Roel van Velzen dat veel mensen in haar omgeving de relatie met Jeroen in eerste instantie niet serieus namen. “Dit is de troostpleister. Die heb je alleen even nodig voor je zelfvertrouwen”, zo werd haar meerdere keren verteld. Desondanks zijn de twee nog steeds dolgelukkig met elkaar en zou het dus zomaar kunnen dat Linda in de toekomst toch met hem in het huwelijk treedt.

Hoe gaat het eigenlijk tegenwoordig met de ex van Linda de Mol? Je ziet het in deze video:

Bron: LINDA