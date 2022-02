Linda Hakeboom: “Het gaat een stuk beter, maar ik ben er nog lang niet”

De presentatrice kreeg in 2020 te horen dat ze borstkanker had en eind vorig jaar werden haar behandelingen afgerond. “Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn lichaam en hoofd weer een beetje meedoen, maar nog niet zoals ik zou willen.”.

Linda noemt deze periode “heel raar”. Want ze gaat niet meer voor behandelingen naar het ziekenhuis, maar ze is toch ook nog niet helemaal beter. Ze kan gelukkig wel weer een beetje werken.

Bron: Instagram, ANP