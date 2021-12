Linda werd verkracht door een jongen die ze thuis had uitgenodigd: “Mensen zeiden: hoe kón je zo stom zijn?”

“Mijn relatie was al een tijdje uit en op een dag dolde ik met mijn vriendinnen dat het misschien leuk was om op Tinder te gaan. Zo kwam ik in contact met een jongen die écht leuk leek. We besloten af te spreken in een café, wat heel gezellig was. Er was geen seksuele spanning, maar ik had het gevoel dat hij wel eens een goede vriend kon worden. Ik nodigde hem bij mij thuis uit, net zoals ik met andere vrienden doe. De sfeer sloeg vrijwel meteen om. Vanaf het moment dat ik zijn handen om mijn nek voelde, bevroor ik. Ik weet niet eens hoe lang de verkrachting duurde. Na zijn vertrek was ik in shock. Ik schaamde me zo dat ik het niemand durfde te vertellen. Totdat ik na twee maanden brak en een paniekaanval kreeg die niet stopte. Een paar goede vrienden reageerden heel fijn en begripvol, maar ik kreeg ook heel vervelende reacties. ‘Wie nodigt er dan ook een jongen thuis uit?’ Ik hoorde die opmerking heel vaak en elke keer weer kwetste het me.

“Ik kreeg het gevoel dat ik invloed op de situatie had, maar was de controle juist kwijt”

Ik vertelde mijn verhaal op televisie, in items over de freeze-reactie tijdens seksueel geweld. Ik was gewaarschuwd dat ik de reacties op Twitter beter niet kon lezen, maar via mijn omgeving sijpelden ze toch door. Mensen oordeelden op een deel van mijn verhaal. Waarom doen mensen dat? Wat geeft ze het recht om dat zomaar te zeggen? Het stond mijn verwerkingsproces in de weg. Wie verkracht wordt, geeft zichzelf al vaak de schuld. Het lijkt dan alsof je invloed had op de situatie, terwijl je juist alle controle kwijt bent. Voelen dat iemand de regie over mijn wil, over mijn leven, had overgenomen was heel pijnlijk, maar nodig voor de verwerking. Victim blaming zorgde ervoor dat ik in mijn schuldgevoel bleef hangen en niet verder kon. In therapie heb ik dat van me kunnen afschudden. Dat een groep vrienden om me heen bleef staan, hielp ook. Nog steeds krijg ik wel eens van die ondoordachte opmerkingen, maar ik laat het gaan. Het gaat niet over mij, maar zegt álles over de ander die te snel oordeelt.”