Lisa (52): “Bij elke hap die ik nam, zei ze: ‘Zou je dat nou wel doen?’”

“Halverwege november sloten mijn zus en ik een weddenschap af: wie het minste was afgevallen, moest de logeerkamer vrijmaken voor tante H, een vrouw die nog nooit iets aardigs over iemand heeft gezegd. Hoewel ik me suf lijnde, won mijn zus en was ik de klos.

Toch paste ik op kerstdag in mijn nieuwe jurk en genoot ik met mijn zus van de complimentjes. Tot tante H, waar de hele familie bij was, zei: ‘Maar jij hebt valsgespeeld, met je corrigerende onderbroek, ik heb zelf gezien dat je die pakte.’ Daar bleef het niet bij. Bij elke hap die ik nam, zei ze: ‘Zou je dat nou wel doen? Straks scheur je uit je jurk.’ Het was heel lief dat de hele familie het voor me opnam, tóch nog een beetje een kerstgedachte.”