Live-uitzending van Op1 opgeschrikt door vallende gast: “Ze is aan het bloeden”

Als Corlien ineens halverwege de uitzending valt, besluit Margje het publiek eerlijk te vertellen wat er aan de hand is. “Ondertussen is er hier wat consternatie in de studio, want een van de gasten is gevallen. Ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ze wordt op dit moment overeind geholpen. Ze is aan het bloeden en het gaat niet goed. De mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Ze moet even geholpen worden. Dit is heel erg vervelend.”

Genezen na bidden

Corlien was in de studio om te vertellen over genezing na bidden. Huisarts Dick Kruijthoff, die gepromoveerd is aan de VU over dit onderwerp was er ook, net als longarts Rick Paul die had deelgenomen aan het onderzoek. Het was de bedoeling dat de mannen over het onderzoek zouden praten, terwijl Corlien het zou hebben over haar eigen ervaringen als Parkinson-patiënt.

“Ze stapte net dat gat in”

Door de val kwam zij helemaal niet meer aan het woord, waarop de twee mannen besloten ook haar verhaal te doen. Aan het einde van de uitzending gaf Margje nog een update over de situatie: “het gaat goed met mevrouw Doodkorte. Ze heeft alleen nog een bloedneus en een schaafwond.” Politiek duider Thomas legde later nog uit hoe de val precies had plaatsgevonden. “Ik zag het gebeuren. De tafel bij Op1 staat op een klein podium, waar vanwege de camera-opstelling een hap uit is. Zij stapte net dat gat in, waardoor ze viel. Ze was geschrokken, maar het gaat nu weer goed met haar.”

Reacties kijkers

Kijkers zijn niet helemaal te spreken over de manier waarop Margje verslag doet van het hele gebeuren en dat zowel zij als Charles zich niet bekommeren om de vrouw:

"Er is wat consternatie hier, want één van de gasten is gevallen." ...#Op1 https://t.co/A1D0wK019a — Future_Proves_Past (@future_proves) 3 mei 2023

Er gaat iets heel erg mis met deze presentatrice die gewoon ongezouten verslag doet van een vrouw die valt en slecht gaat😳😳 Serieus wat een afgang. #OP1 https://t.co/BIg4qQtt7f — Kelly (@Rechtsevrouwen) 2 mei 2023

Valt een vrouw uit het publiek bloedend neer en de presentatrice komt niet verder dan, ‘wat vervelend, heel vervelend’ Geeft daarna een live verslag van het gebeuren. Pffft NPO, wat dacht je ervan om het beeld volgende keer even op zwart te zetten? #op1 — Mark (@marksuters) 2 mei 2023

De menselijkheid is ver te zoeken bij deze presentatoren. Alles wat niet in het script staat, zorgt blijkbaar voor paniek. Niet naar te kijken dit. #op1 https://t.co/xajpknrAjV — Karin (@Kaatje_30) 3 mei 2023

De empathie straalt er vanaf. Klunzig opgelost. Even geduld aub! #Op1 — Gaston (@FSC_ole) 3 mei 2023

