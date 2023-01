Lize Korpershoek schrijft een openhartige column over haar abortus: “Ik ben weer alleen, maar niet meer eenzaam”

Korpershoek had de abortus in 2012. Een moeilijke tijd, zo blijkt uit de column die de 37-jarige documentairemaakster schreef. Ze vertelt over het enige familielid dat haar steunde, de veroordelende reacties, de bedenktijd voor een abortus en over de eenzaamheid die de gebeurtenis met zich meebracht.

Niet klaar voor

“Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. ‘Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet’”, schrijft ze in de column over het moment van de ingreep. Vervolgens deelt ze wat ze daarna voelde.

Niet meer eenzaam

“Ik word wakker in iets wat lijkt op een kleedhokje in een zwembad. Ik heb het ijskoud, maar die sensatie wordt overschaduwd door de afwezigheid van de allesoverheersende misselijkheid die me constant herinnerde aan iets waarvoor ik me geleerd heb te schamen.” Over haar besefmoment dat de abortus gelukt was, schrijft ze: “Ik ben weer alleen, maar niet meer eenzaam.”

Taboes doorbreken

Korpershoek doorbreekt vaker taboes over vrouwelijke seksualiteit. Zo maakte ze in 2019 de documentaire Mijn seks is stuk. Hierin gaat ze op zoek naar de reden achter een gebrek aan zin in seks in lange, stabiele relaties. Aanleiding is haar eigen ervaring met partner Tim Hofman, met wie ze al meerdere jaren een relatie heeft.

