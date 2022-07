De b&b van de een ziet er tiptop uit terwijl op de tipicamping van de ander nog geen tipi te bekennen is. Is een van de accommodaties van de kandidaten van dit seizoen ‘B&B vol liefde’ in de smaak gevallen? Hier kun je de b&b van Richard, Hans, Ted, Astrid, Denise, Hans, Natasja of Martijn boeken:

Richard - Portimao - Portugal

Tipi Algarve

In de Portugese Algarve werkt de 50-jarige Richard nog hard aan zijn tipicamping. Dat is momenteel vooral nog een overwoekerd terrein, maar het belooft een heus ‘eco retreat’ te worden. Als alle plannen van Richard werkelijkheid worden, is het zeker een plek waar je een keer vakantie wil vieren. Er is al een website, waar meer informatie wordt geplaatst zodra de camping en de villa klaar zijn.

Hans - Dégagnac - Frankrijk

B&B Du Passe-Temps

Beeld B&B Du Passe-Temps

In 2001 vertrok Hans naar het stadje Dégagnac in Frankrijk om daar een boerderij om te toveren tot b&b mét manage. Paarden zijn een grote passie van Hans en hij combineert het runnen van de b&b dan ook met zijn werk in de manage en het geven van paardrijlessen. Je kunt logeren in een van de twee vakantiehuizen, drie b&b-kamers, op de camping of in het chalet.

Ted - Estreito Da Calheta, - Madeira

The Flaghouse

Beeld The Flaghouse

Op het bloemeneiland Madeira ontvangt deelneemster Ted je heel graag in een van haar twee, binnenkort, drie kamers. Nu alleen even niet, want haar kamers in The Flaghouse zijn momenteel niet te boeken. Misschien wil Ted deze zomer wel genieten van haar nieuwe liefde zonder pottenkijkers? Wie weet...

Astrid - Sankt Michael Im Lungau - Oostenrijk - B&B vol liefde

Haus Nohra

Beeld Haus Nohra

Astrid is ruim vijf jaar de eigenaresse van de b&b Haus Nohra in Oostenrijk. Ze woont daar samen met haar twee kinderen van acht en tien jaar oud. De b&b heeft een mooi terras, een ski-opslag en in de winter stopt de gratis skibus voor de deur. Elke kamer heeft een televisie, koffiezetapparaat en een eigen badkamer. Als je er op tijd bij bent, kun je misschien nog een van de kamers met uitzicht op de bergen boeken.

Denise - Orgiva - Spanje

Alpujarra Secret

Beeld Alpujarra Secret

Denise verhuisde in 2017 naar Zuid-Spanje om een gebouw van haar oom om te toveren tot een prachtige b&b met wellness. Een complex is eigenlijk een beter woord voor de zeventien appartementen die ze in Orgiva beheert. Voor de sporters onder ons is er een fitness- en yogaruimte aanwezig in het gebouw. Daarnaast kun je er ook heerlijk ontspannen in het zwembad en de jacuzzi's met een prachtig uitzicht.

Hans - Santomato - Italië

San Jacopo

Alpujarra Secret Beeld San Jacopo

Hans runt samen met zijn ex b&b San Jacopo in het Italiaanse Santomato. Het oude landhuis uit 1700 is omgetoverd tot een mooie accommodatie met vier ruimte appartementen die ook geschikt zijn voor mindervaliden. Daar is zelfs bij het zwembad (met een prachtig uitzicht over de Toscaanse heuvels) over nagedacht.

Natasja - Bleves - Frankijk

Le Moulin en Route

Beeld Le Moulin en Route

Een oude gerestaureerde watermolen uit 1700 omtoveren tot b&b? De droom van Natasja is uitgekomen. Haar b&b Le Moulin en Route beschikt over vier ruime kamers, een restaurant, bar, en een mooi terras in de tuin. Een warme dag? Neem dan een duik in het kleine meertje.

Martijn - Deixa O Resto - Portugal

Casa Deixo O Resto

Casa Deixo O Resto Beeld Casa Deixo O Resto

Samen met zijn ouders runt Martijn in het zonnige Portugal een b&b met negen kamers. Elke kamer heeft zijn eigen, kleurrijke thema. De pluspunten: een zwembad met buitenbar en een mooie tuin met een kleine ligweide.