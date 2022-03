Lompe vraag verbaast ‘First dates’-kijkers: “Rennen, Briony!”

Tom en Briony gingen in de aflevering van maandagavond op date in het First dates-restaurant. Zijn ideale date: een nuchtere meid, geen drama queen. Een drama queen was Briony inderdaad niet, maar verder konden de twee niet méér van elkaar verschillen.

Pijnlijke vraag in First dates

Briony drinkt niet en Tom houdt wel van een feestje, zij bezoekt graag een museum en hij had géén idee hoeveel musea er in Nederland zijn. Toen make-up ter sprake kwam tijdens de date, werd het alleen maar pijnlijker. Toms lompe kant kwam naar boven toen hij haar vroeg: “Is dat niet supermoeilijk, make-up opdoen en zo? Want ik ben bang dat als je het eraf haalt, je een heel andere kop hebt.” Hij voelde duidelijk niet aan dat hij beter kon stoppen met praten en deed er nog eens een schepje bovenop door haar te vragen: “Maar je bent geen transgender, zou kunnen toch?” Een opmerking die hij zelf achteraf heel grappig vond, maar niet in goede aarde viel bij de kijkers van het programma. Briony lachte het allemaal maar een beetje ongemakkelijk weg.

Vervolgdate

‘Hij vroeg het echt’ en ‘Tom is af!’ was de strekking van de reacties op Twitter. Tot grote verbazing van de kijkers zag Briony na deze eerste date een vervolgdate ook nog wel zitten. ‘Die hoefde ik dus nooit meer te zien hè’, is de conclusie van een van de kijkers.

Tom is AF UIT OVER #FirstDates — Marie-Cécile (@MCL33551584) 21 maart 2022

Ik had gehoopt dat het grappig geknipt was, maar Tom maakt hem gewoon net zo bot als in de voorstukjes 😳😳#FirstDates — Richard v.d. Waals (@flying_richard) 21 maart 2022

Ben je transgender? Hij vroeg 't echt! #FirstDates — Gabriële (@Pepperina1966) 21 maart 2022

En zij wil hem nog een keer zien, die hoefde ik dus echt nooit meer te zien hè #FirstDates — Nouchke (@noes1976) 21 maart 2022

ik dacht die Tom gooit z'n eigen glazen in.

heeft ie toch nog een date!!!???



#FirstDates pic.twitter.com/z6PeZ2lmm4 — Manuel!! (@Manuel02676474) 21 maart 2022

“Heb je een tattoo, of wil je die?””Valt het tegen als je geen make-up op hebt?”Ben je transgender?” “Wil je hem nog eens zien?”. Wat denk je? Ze zegt Ja 🥺#FirstDates — Karin Rog (@KaatRog) 21 maart 2022

#FirstDates heb je buitenlandse roots vraagt hij haar? Huh? Jammer dat ze niet zei dat ze zich altijd zo schminkt. Haha. Later vroeg hoe ook nog of ze transgender was. Echt alles om een date om zeep te helpen maar ze wilde hem toch nog wel eens zien. Lieve meid. pic.twitter.com/s2TBZEHLrY — Laurens Janvier (@LaurensJan4) 21 maart 2022

#FirstDates Rennen Briony! Ben je gek! — DeenDondersteen (@DeenDondersteen) 21 maart 2022

