Longarts legt uit: “Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in het ziekenhuis belanden”

Leon kan niet vaak genoeg onderstrepen dat het een misverstand is dat gevaccineerden net zo goed in het ziekenhuis belanden als ongevaccineerde mensen.

Het nut van het coronavaccin

“Ik kan het nut van vaccins niet genoeg benadrukken. Als er niet gevaccineerd zou zijn, zou het volkomen uit de hand lopen”, vertelt de voorzitter van het de NVALT aan de krant. De situatie zou ‘honderd keer erger zijn’ als er geen gevaccineerden waren.

“De mensen die gevaccineerd in ons ziekenhuis liggen, hebben bijna allemaal wat. Ze hebben een afweerstoornis, denk aan transplantatiepatiënten, nierfunctiestoornissen of ernstig overgewicht.” De andere groep mensen die in het ziekenhuis terechtkomt is 75 jaar en heeft een zwakkere gezondheid, aldus Leon.

Gezonde gevaccineerden bijna niet in het ziekenhuis

Leon vervolgt: “De gevaccineerden die gewoon gezond zijn verdragen een infectie vrij goed en belanden tot op heden bijna nooit in het ziekenhuis.” De leeftijden van ongevaccineerden die een ziekenhuisbed bezet houden ligt flink lager. “Rond de vijftig [jaar], in plaats van rond de zeventig.’’

In de graphic hieronder wordt duidelijk dat ongevaccineerde mensen vaker in het ziekenhuis terechtkomen.

Ziekenhuisopnames kunnen voorkomen worden

Dat 10 procent van de Nederlanders geen prik wil halen, vindt Leon frustrerend. “Bij iedere ongevaccineerde die wordt opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige Covid-infectie denken we: diegene had dat kunnen voorkomen. Dan moet je ook niet gek opkijken als de regering daar maatregelen voor bedenkt”, vervolgt hij. “Door je niet te laten vaccineren kun je onze ziekenhuiszorg extra in de problemen brengen.”

Bron: AD, RIVM.