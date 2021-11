Loretta Schrijver voorlopig nog niet terug op tv: “Er zijn toch wel wat complicaties”

Loretta was niet te zien als presentatrice, maar was te gast in de uitzending om te vertellen over de Vriendenloterij Museumprijs. Ook kletste ze even bij met haar collega Pernille La Lau.

Operaties Loretta

Ze vertelde aan Pernille dat ze nog altijd herstellende is van haar operaties eerder dit jaar. In het voorjaar werd ze geopereerd nadat bij haar beginnende darmkanker was vastgesteld. Omdat ze nog altijd niet helemaal de oude is, weet ze nog niet wanneer ze weer aan de slag gaat bij Koffietijd.

Complicaties

“Ik ben herstellende, maar er zijn toch wel wat complicaties. Ik heb natuurlijk die zware operatie gehad, twee operaties en dat is allemaal nog niet helemaal goed. En daar ben ik voor een groot deel van de dag eigenlijk mee bezig”, vertelde Loretta. “Ik kan wel een heleboel, maar ik kan niet een heleboel achterelkaar.” Ze vertelde dat ze het moeilijk vindt om te beseffen en te accepteren dat ze niet meer de ‘oude Loretta’ wordt. Ze zal haar leven moeten aanpassen aan de - zoals ze dat zelf noemde - ‘soort van handicap’ die ze nu heeft.

Bron: Shownieuws.nl