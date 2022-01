Loretta Schrijver zet Glennis Grace op haar plek in ‘Koffietijd’

Op Twitter was er al het nodige te doen over de manier waarop Glennis omging met kandidate Niene, die een tikkeltje vals zong. Glennis stopte tijdens het optreden haar vingers in haar oren en kraakte haar meteen af, zonder eerst haar naam te vragen. En dat is bij Loretta Schrijver in het verkeerde keelgat geschoten.

Niet leuk

“Nou heb ik het gekeken en toen zag ik op een gegeven moment – en dat vond ik dan weer niet leuk van de jury, en ik moet zeggen: dat vond ik ook van jou niet zo leuk – dat je met je vingers in de oren ging zitten”, zo vertelt Loretta. Ook het gedrag van Ali B. beviel haar niet. “Er was ook een moment met Ali”, zo gaat ze verder. Als Glennis haar vervolgens vraagt waar ze op doelt, geeft ze antwoord.

“Het is al moeilijk genoeg”

“Er was een jongen die een beetje heavy metal zong en geen van jullie draaide. Die jongen gaat heel beteuterd af, wat ik snap, en dan doet Ali hem na. Dan denk ik: Ali, dat moet je níet doen, want dat vind ik niet leuk.” Als Glennis vervolgens lachend aangeeft dat ze het zal doorgeven aan hem, gaat Loretta nog even verder. “Het is al moeilijk genoeg”.

“Soms word je ook weleens murw”

Glennis is het daarmee eens. “Ja, dat is het ook. Maar je moet je voorstellen: we zitten daar meestal drie dagen achter elkaar en dan is het alleen maar talenten, talenten, talenten die er voorbijkomen. Soms word je ook wel eens murw. Je moet ook een beetje de grap erin houden en the joke. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt.”

Doorgeven aan Ali

“Het is ook een beetje het respect voor de kandidaat, maar nu zeg ik het tegen jou”, zo sluit Loretta haar preek af. Glennis lijkt het inmiddels met haar eens te zijn. “Ik moet het inderdaad tegen Ali zeggen dit. Het is wel een beetje een glijdende schaal, het is wel gevaarlijk. Waar is het kritiek en waar ga je grappen maken over iemand?”

Bron: RTL 4