Love is in the air: zó vieren BN’ers Valentijnsdag

Bijna niemand kan natuurlijk tippen aan de extravagante valentijnsverrassing voor Sylvie Meis van manlief Niclas, maar love is in the air op Instagram:

Anita Witzier

Anita deelt een gezellig vakantiekiekje. “Zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand”, schrijft ze. In 2014 trouwde Anita met haar partner Michel Nillesen.

Kirsten Schilder

De familie Schilder is een weekendje in de stad van de liefde. Kirsten deelt een kiekje samen met haar dochter voor de Eiffeltoren. Ze wens haar man Nick Schilder “Happy Valentine!”

Olcay Gulsen

Olcay deelt een romantisch kiekje met haar lief Ruud de Wild.

Chantal Janzen

Chantal is eigenlijk niet zo’n voorstander van Valentijnsdag en noemt het zelfs ‘kwatsj’. Maar tóch kan ze het niet laten een lieve foto van haar en Marco Geeratz te delen op social media.

Fred van Leer

Ook op Valentijnsdag bezorgt Fred weer een glimlach op je gezicht.

Annemarie Hoek

De vrouw van Simon Keizer vraagt zich af of je ook meerder Valentijnen kunt hebben, want ze kan niet kiezen tussen Kiki, Joa en Simon. Schattig!

Pauline Wingelaar

Ook Pauline, bekend van Echte Gooische moeders, heeft niet één, niet twee, maar drie Valentijntjes!

Jim Bakkum

Lekker badderen, pannenkoeken eten en filmpjes kijken: Jim heeft samen met zijn dochter genoten van een heerlijk Valentijnsweekend.

Chantal Bles

Chantal deelt een heerlijk zoetsappige post voor haar liefde Robert Doornbos. Ook beschrijft ze nog even wat ze zo leuk aan hem vindt. “Van je lach, je ogen, je humor, je gedrevenheid, je gekke uitspattingen, van wanneer je mij verrast, je passie voor het gezin, hoe je mij op handen draagt en zoals jij als vader in het leven staat.”

Jochem Myjer

Hilarisch! Jochem staat al vanaf 06.00 uur vanochtend met een roos in zijn mond en doos vol chocolade in een glazen box voor zijn Marloes. “Break glass in an emergency”, staat erop. “Maar ‘de leidinggevende’ voelt nog niet de ‘urgentie’ om het glas te slaan. Ze heeft het bed opgemaakt en is met de dag begonnen.”

Renate Gerschtanowitz

Renate deelt voor de gelegenheid een oude foto van haar en Winston uit een tijdschrift. “Ik vond dit wel een mooie foto op Valentijnsdag. Ons eerste rode loper moment met een mooie, diepe tekst van Story, Weekend of Privé.”

Luuk Ikink

Ook Luuk is de oude albums ingedoken en deelt een kiekje van Valentijn 2007. “Nog net zo happy nu!” Herkende jij de presentator en zijn vrouw Simone Wijnands?

Lieke van Lexmond

Naast een ode aan haar man Bas van Veggel, wil Lieke ook iedereen die het vandaag wat zwaarder heeft heel veel liefde geven. “Wees lief voor jezelf, zeg tegen jezelf dat je mooi en lief bent en voel het”, schrijft ze.

Froukje de Both

Froukje is alweer een tijdje samen met piloot Jordy Janssen. Om de liefde te vieren deelt ze een selfie van hen samen. Zoet!

Karin Bloemen

Karin is al 30 jaar samen met Marnix en nog steeds net zo verliefd.

Gordon

En Gordon? Die deelt een kiekje van zichzelf. Hij hoopt nog altijd de ware te vinden. “Ik blijf erin geloven”, schrijft hij.

