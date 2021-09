Luca Borsato denkt dat Marco niet meer vreemd zal gaan: “Ik wilde hem twee weken niet spreken”

Voor het gezin Borsato was 2020 een turbulent jaar: de affaire van Marco met Iris de Hond kwam aan het licht en kort hierna besloten Marco en Leontine uit elkaar te gaan. Inmiddels zijn de twee toch weer bij elkaar en heeft Leontine dus besloten om Marco een tweede kans te geven, iets wat hij volgens zoon Luca ook zeker verdient.

“Ik geloof mijn vader op zijn mooie bruine ogen”

Luca is er zeker van dat zijn vader zijn moeder nooit meer zal bedriegen. “Ik weet van mijn pa dat hij geen slecht mens is, en ik weet dat hij met heel veel respect naar mijn moeder kijkt. Er zijn bepaalde dingen gebeurd die zijn gebeurd en die laten we nu in het verleden. We kijken met heel veel positiviteit, vol goede moed en met een goed gevoel naar de toekomst. Ik geloof mijn vader op zijn mooie bruine ogen.”

“Die twee houden heel veel van elkaar”

Dit betekent echter niet dat Luca niet boos was toen het nieuws van de affaire naar buiten kwam. “Ik heb hem twee weken niet willen spreken. Of in ieder geval, ik was wat kortaf als hij een appje stuurde.” Inmiddels heeft hij zijn vader vergeven en is hij blij met het feit dat zijn ouders altijd goed contact met elkaar hebben gehouden. “Aan de liefde zal het niet liggen, die twee houden heel veel van elkaar. Dat is ook nooit anders geweest.”

Bron: Story, Weekend