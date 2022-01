Expensive brunette Beeld Getty Images

En dít houdt deze trend met de bijzondere benaming in.

Nieuw jaar, nieuw haar

Veel mensen meten zich bij de start van een nieuw jaar of nieuw seizoen een nieuw kapsel aan. Het voelt immers echt als een heerlijke, frisse start, wanneer je lokken en weer gezond, stralend en wellicht compleet anders uitzien.

Expensive brunette

Ben je toe aan verandering, maar heb je geen idee wat je met je haar aanmoet? Ga dan voor de nieuwste trend, ‘expensive brunette’ genaamd. Hierbij draait het om een luxe ogende bruine tint, die glanzend, warm en natuurlijk tegelijk oogt.

Luxe coupe

De trend heet ‘expensive’, oftewel ‘duur’, omdat deze haarkleur door de volheid van de verschillende bruintinten erg luxe en een tikkeltje decadent oogt. De kleur schittert in het licht en zal dus zeker in het oog springen. Van diepbruin met lichtere lokken tot een caramelbruine kleur die haast blond oplicht in de zon, deze haartrend kun je op diverse manieren omarmen.

Bron: Freundin