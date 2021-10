Maak je borst maar nat: er valt dit weekend meer regen dan in de hele maand september

En dat maakt het toch wel een stuk aantrekkelijker om dit weekend met een dekentje op de bank te kruipen…

Nat weekend

Lokaal kan er dit weekend tussen de 30 en 50 millimeter neerslag vallen. Dit is ongeveer de helft van wat er normaal gesproken in de hele maand oktober valt. Zaterdag begint nog rustig, maar in de loop van de dag trekt de regen via het westen het land binnen. Tot en met zondagmiddag blijft het op veel plaatsen erg nat met een hoeveelheid regen die zomaar het totaal van de afgelopen septembermaand zou kunnen overtreffen. Vooral mensen in het midden en het oosten van Nederland hebben pech, want hier valt waarschijnlijk de meeste neerslag.

Beste moment om naar buiten te gaan

En helaas blijft het niet bij regen: het gaat namelijk ook nog eens flink waaien. Vooral aan de zee en in het Waddengebied is het oppassen geblazen met zware windstoten. Mensen die er toch graag op uit willen gaan kunnen dit het beste zondagmiddag doen. Dan wordt het vanuit het westen weer wat droger en breekt de zon soms door. Kleed je wel warm aan, want de temperatuur blijft dit weekend steken op 15 graden.

Bron: AD