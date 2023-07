Maak je borst maar nat voor bizarre temperaturen in Europa

Wat temperaturen op een rijtje: 41-45°C in Italië, 40-47°C in Spanje, 40°C in Griekenland en op de Balkan. Heftig!

Hoe dan?

Die hitte heeft alles te maken met een hogedrukgebied boven de Middellandse Zee, legt meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar uit aan RTL Nieuws. “Dat zorgt voor aanvoer van warme lucht vanuit Afrika - in Marokko en Algerije wordt het 49°C - en dat brengt de temperatuur in Zuid-Europa omhoog.”

Zuid-Frankrijk

De vakantiegangers die naar Italië gaan kunnen rekenen op een bezwete vakantie. “Eilanden als Sardinië halen de 43-45°C, op het vasteland wordt het een graad of 41.” De vakantiegangers die naar Zuid-Frankrijk vertrekken hebben het wat beter, daar wordt het maximaal 35°C. Mocht je écht geen fan zijn van de hitte, dan kun je altijd nog naar Groot-Brittannië. Daar is het vooral nat. En dan door de regen, niet door het zweet.

Steeds minder uitzonderlijk

Voorlopig blijft het nog wel even heet in Europa. “Ik kan 10 tot 15 dagen vooruitkijken, en het blijft heet en droog.” Met die hitte wordt het Europese hitterecord overigens niet gehaald. Dat staat op 48,8°C en werd op 11 augustus 2021 gemeten in Siracusa op Sicilië. Het hete weer wordt steeds minder uitzonderlijk, zegt Kroon. “Met het huidige klimaat komt het steeds vaker voor. Het wordt steeds ‘gewoner’, en het wordt iets waarmee we moeten dealen als het klimaat blijft opwarmen.”

Bron: RTL Nieuws