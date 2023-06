Maak kans op een volledige set van sieradenmerk Pritty van Patty Brard en haar dochter Priscilla Nasi

Binnenkort staan Patty en Priscilla samen in Libelle met een groot interview waarin ze vertellen hoe het met ze gaat en herinneringen ophalen aan de mooiste familievakanties. Maar voor nu vroegen we ze alvast om iets meer te vertellen over de nieuwe collectie van Pritty. Patty: “Na de enthousiaste reacties op onze eerste samenwerking, kon een vervolg niet uitblijven, we zijn er beiden supertrots op.”

Pritty

Priscilla vervolgt: “Pritty is een combinatie van onze namen, Priscilla en Patty, en is voor mij een droom. Ik hou van het samenstellen van de items, kleuren bepalen samen met mijn moeder en moodboards maken met het team. Ik heb er oprecht zo van genoten!”

“Het is fijn om mijn dochter zo gelukkig te zien, en haar iets te zien doen waar haar hart ligt en waar ze oprecht goed in is,” gaat de presentatrice zelf verder. “Daarnaast liggen onze smaken dicht bij elkaar en vind ik het geweldig om haar creatief aan te vullen.”

“Het is een prachtige collectie geworden voor moeder en dochter samen, maar ook om te delen met je vriendinnen,” beaamt Patty’s dochter. “Je kunt helemaal los gaan en mixen, matchen of delen. Of gewoon subtiel één specifiek item voor jezelf kiezen. Alles kan, het straalt liefde uit en maakt iedereen Pritty.”

