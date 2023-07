Maak kans op het boek ‘De mijne zijn de liefste’ van Karin den Hollander

Het verhaal van ‘De mijne zijn de liefste’

Karin (52) wordt verliefd op een vijftien jaar oudere man, vader van twee pubers. Hij is net weduwnaar, toch is de liefde tussen hen de rode draad van het verhaal. Joost was niet de man waarvan ze droomde, maar wel de man waarvoor ze viel.

Karin schreef het boek ‘De mijne zijn de liefste’, waarin mensen met samengestelde gezinnen zichzelf zeker zullen herkennen.

