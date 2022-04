Dit kapsel is namelijk ideaal voor iedereen die twijfelt tussen een kort koppie en lang haar. De kans is namelijk groot dat deze universeel flatterende coupe jou ook staat.

De flicky bob

Zangeres Billie Eilish, actrice Naomi Scott, mediapersoonlijkheid Kourtney Kardashian en mode-influencer Olivia Culpo: beroemde dames uit Hollywood lopen weg met deze bob waarbij de punten zorgvuldig worden omgekruld. Het mooie van dit alles? Dit klassieke kapsel doet het niet alleen goed op de rode loper, maar ook in het dagelijks leven. Niet alleen perfect voor sterren, maar ook voor de gewone vrouw.

Laten we beginnen met wat fijne inspiratiebeelden om mee te nemen naar de kapper.

Elegant kapsel

Wat zo fijn is aan de flicky bob is dat het een elegant kapsel is dat niet al te veel aandacht vereist. Het kapsel werkt van een korte tot middellange lengte, maar meestal stopt-ie zo’n beetje ter hoogte van het sleutelbeen. Kenmerkend aan de coupe is de ‘flick’, ofwel de naar buiten gebogen punten, voor dat jaren 50-gevoel. Dat is net even anders dan hoe ze dat in de jaren 90 deden: toen werden de punten zorgvuldig naar binnen geföhnd.

Je kunt de haarpunten met een föhnborstel modelleren of je kunt het op de volgende manier doen. De paardenstaart is niet verplicht, natuurlijk.

Een paar handige tips voor jouw flicky bob:

Wil je een coupe zoals de sterren? Begin dan met gladde, steile haren. Dat doe je bijvoorbeeld met een stijltang. Als je van tevoren mousse gebruikt en dat droog föhnt, blijft je haar langer in model.

Als je wil dat de punten de hele dag omgekruld blijven, heb je hitte nodig. Gebruik bijvoorbeeld een krultang om de boogjes te creëren.

Hoe groter de krultang, hoe groter de krul .

Gebruik haarspray om je coupe in model te houden.

Een kleine druppel haarolie zorgt ervoor dat alle haren plat blijven liggen. Ook die eigenwijze plukken die het liefst alle kanten op wijzen, behalve de goede.

