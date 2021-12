Maakt het uit welk vaccin je krijgt als boosterprik?

Als je gevaccineerd bent, heb je in Nederland één van de vier verschillende vaccins gekregen: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen. De boostervaccinaties zijn bedoeld om je extra beschermen tegen het coronavirus. Het is een stimulans om de bescherming tegen covid-19 op peil te brengen. Maar moet je voor de beste bescherming een boosterprik krijg van hetzelfde vaccin?

Combineren

Nee, het maakt niet zoveel uit welk vaccinmerk je als boostershot krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse medische tijdschrift The Lancet. De immuunrespons is bij vrijwel iedere vaccincombinatie sterk genoeg om je goed tegen covid-19 te beschermen. Voor dit onderzoek werden bijna 3000 mensen getest. Zij kregen eerst een vaccin van AstraZeneca en Pfizer toegediend. Vervolgens werden ze geprikt met één booster van deze zeven vaccins: Janssen, Valneva, CureVac, Novavax of Moderna, of opnieuw AstraZeneca of Pfizer.

Beste optie

Uit de resultaten blijkt dat twee prikken met Moderna en Pfizer de beste bescherming biedt. Maar dat neemt volgens de wetenschappers niet weg dat de andere vaccincombinaties ook goed genoeg werken om ingezet te kunnen worden.

Eén kanttekening: het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe goed de vaccincombinaties werken tegen de nieuwe omikronvariant.

Pfizer of Moderna

Op de website van de Rijksoverheid staat dat in Nederland enkel de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna worden toegediend als boostervaccins, ongeacht het vaccin waarmee mensen eerder zijn geprikt. Je kunt niet kiezen welke je wilt, maar uit het onderzoek blijkt dus dat de twee vaccins goed te combineren zijn.

Annet en Frank werkten allebei in de corona-brandhaard:

Bron: New York Times