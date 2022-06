Maakt Johan Derksen binnenkort een doorstart via PowNed?

Het was een tijdje onduidelijk of Vandaag Inside nu wel of niet op de buis zou blijven. Wat wel buiten kijf staat, is dat Johans bekentenis – over het feit dat hij in zijn wilde jaren een vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd, iets wat hij later nuanceerde – de band tussen hem en Talpa geen goed heeft gedaan. De presentator voelde zich niet gesteund toen de tv-bazen zich van hem distantieerden.

Zwak voor PowNed

Gelukkig voor Johan hoeft hij nog niet met pensioen, want hij denkt serieus na over een transfer naar de publieke omroep. Frans Klein, directeur video bij de NPO, heeft PowNed-meneer Dominique Weesie opdracht gegeven met Johan om tafel te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Tegen PowNed-verslaggever Reinout Zorge zegt hij: “Ik heb een zwak voor ehh… Pow heten jullie tegenwoordig? Voor jullie zender. Want jullie zenderbaas stond een dag later hierachter bij mij in mijn houten huisje met de aanbieding om naar hem te komen. Die man heeft inderdaad smaak.”

“Ik kan nog een paar jaar mee”

Vooralsnog is Johan elke avond gewoon op SBS 6 te zien, samen met zijn collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp. Maar als volgend jaar hun contract afloopt, zou het zomaar kunnen dat hij met de roze omroep in zee gaat. “Misschien worden we nog eens collega’s. Kijk, ik ben nog jong. Ik kan nog een paar jaar mee, hè?” sluit hij af.

Bron: Welingelichte Kringen