Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn Elfstedentriatlon

Van der Wijden zamelt met zijn actie geld in voor kankeronderzoek. Mensen kunnen een stukje meezwemmen, fietsen of wandelen, met als doel nog meer geld in te zamelen.

Elfstedentriatlon

De voormalig Olympisch- en wereldkampioen openwaterzwemmen zwemt eerst richting Sneek om zo alle Friese elf steden af te gaan. Wanneer hij woensdag weer in Leeuwarden aankomt, wil hij op de fiets stappen om de route af te maken en nog dezelfde avond begint hij met wandelen. Op zaterdag zou hij de volledige triatlon dan volbracht hebben.

Maarten van der Weijden

In 2018 deed van der Weijden een eerste poging om de Elfstedentocht zwemmend te voltooien, maar na 163 kilometer moest hij stoppen. Zijn zwemtocht bracht toen circa 5 miljoen euro op. In 2019 deed hij een nieuwe poging die wel slaagde, hiermee haalde hij zo’n 6,1 miljoen euro op voor het goede doel. In 2021 zwom de sporter nog 200 kilometer in een stromingsbad in het centrum van Dokkum. Daarna kondigde hij aan dat hij nu een Elfstedentriatlon ging proberen te volbrengen.

Maarten van der Weijden kennen we ook vanwege het winnen van een gouden medaille op de Olympische Spelen voor de 10 kilometer openwaterzwemmen. Vlak voordat Maarten die gouden medaille won, waren hij en zijn vrouw Daisy acht maanden lang uit elkaar. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt erover.

Bron: NOS