Maarten van Rossem en Philip Freriks: “Wij zijn langzamerhand wel een soort stel”

De slimste mens beleeft het twintigste seizoen en gaat weer voor veel mooie en bijzondere tv-momenten zorgen. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een extra editie met oud-finalisten.

Maarten en Philip twijfelden toen ze destijds werden gevraagd om het programma te doen, vertellen de twee in een duo-interview in het AD. Toen Maarten de Belgische versie bekeek vond hij het “waardeloos”. Ook de jury kon hem niet echt bekoren. “Een professor met een baard. Ik had de indruk dat de man alles van de autocue las. Bovendien had het programma een toon van leukigheid. Onderbroekenlol.’’

Nu zijn ze als duo niet meer weg te denken bij De slimste mens. “Wij zijn langzamerhand wel een soort stel’’, zegt Philip. “Jut en Jul’’, vult Maarten aan. Wanneer is het tijd om te stoppen? Philip: “Als we ter aarde storten.” Maarten zou pas stoppen als hij dar signaal krijgt van zijn kinderen. “Of als ik ’s morgens wakker word en denk: ‘Sjezus, moeten we nu die 795de óók nog gaan doen?’”

Zus Sis

Maarten twijfelde nog even of hij wel moest doorgaan met De slimste mens na het plotselinge overlijden van zus Sis. “Ik heb daar wel over nagedacht. Moet ik een week niks doen? In het bos gaan wandelen? Tegelijk dacht ik: ‘Dat helpt allemaal geen reet’. Ik kan beter doen wat ik normaal ook doe. Ik zag De slimste mens meer als ontspannen bijkomstigheid dan als een loden last.”

Hij blijft toch wel aan Sis denken. “Dat hangt samen met alle dagelijkse dingen die ik doe en waar mijn zuster ook een rol in speelde. En zeker ook het televisiewerk.’’

Ouder worden is niet erg

Beiden vinden het niet erg om ouder te worden. “Je kunt van alles weigeren wat je niet leuk vindt. En ik hoef niet meer te vergaderen. Philip en ik doen dat bijvoorbeeld nooit’’, zegt Maarten. Dat beaamt de presentator. “Je hebt een enorme vrijheid. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Zo lang je nog gezond bent. Je weet natuurlijk wel dat dat zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Maar daar moet je niet aan denken.’’

De slimste mens is vanaf maandag 11 juli elke werkdag te zien om 20.40 op NPO 2.

Bron: AD