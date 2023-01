Maarten van Rossem geeft ‘De slimste mens’-kandidaten reprimande: “Het is vrij treurig dat jullie dit niet wisten”

Het overkomt acteur Guido Spek, presentatrice Quinty Misiedjan en cabaretier Thijs van de Meeberg in de uitzending van maandagavond als er geen belletje rinkelt bij een fragment van Salman Rushdie, de auteur die al sinds 1988 wordt bedreigd.

Kandidaten van ‘De slimste mens’ kennen Salman Rushdie niet

Aan de kandidaten de taak om vijf trefwoorden te benoemen bij het getoonde fragment. In het geval van Salman Rushdie, die wordt geïnterviewd door Adriaan van Dis, komt Thijs niet verder dan ‘Adriaan van Dis’ en zowel Guido als Quinty zeggen ‘pas’ na een paar verkeerde antwoorden.

Presentator Philip Freriks legt de kandidaten uit waarnaar ze zojuist keken. “We zagen Salman Rushdie, auteur van De duivelsverzen, een controversiële roman uit 1988.” Hij legt verder uit dat er een fatwa werd uitgesproken waarbij werd gezegd dat de auteur de doodstraf moest krijgen. Vorig jaar augustus is er nog een aanslag op Rushdie gepleegd.

Kritiek van Maarten

Maarten van Rossem is niet blij met de ontbrekende kennis over Salman Rushdie en geeft de kandidaten een reprimande. “Hij is z’n oog verloren en met z’n linkerhand kan hij niks meer. Ik weet niet hoe vaak hij wel niet is gestoken door degene die hem aanviel. Het is vrij treurig dat jullie niet wisten wie het was en waar het over ging...”

Standje van Philip

Niet alleen Maarten kan er wat van, Philip laat aan het begin van de aflevering ook van zich horen. Hij confronteert Quinty met een column van haar uit Linda.meiden. “Je hebt ooit in een column geschreven dat je Maarten van Rossem onverdraaglijk vindt als je een kater hebt. Je zit nu een paar meter van hem af.”

Tja, wat gedrukt staat, kun je niet meer ongedaan maken. Zo reageert Quinty op het standje van de presentator:

