Maartje en de meisjes – 114: “Van schrik gooi ik mijn telefoon op het aanrecht”

Ze belde me in, de schat. De hele familie zwaaide naar de iPad en achteraf denk ik dat ik geen betere introductie had kunnen hebben. Nippend aan mijn opgewarmde tomatensoep heb ik iedereen gezien, en iedereen mij, en hoefde ik verder geen ongemakkelijke praatjes pot te houden en kon ik gewoon na een kwartier weer afsluiten en The Holiday kijken. M’n favoriete kerstfilm, samen met Love Actually. Nou, The Holiday net iets meer, maar dat komt door Kate Winslet die daarin zo knap en lief is. Zo’n film valt helemaal lekker nu ik zelf ook weer lekker in de liefde zit. Ik mag echt van geluk spreken dat ik zo’n fijne lief heb gevonden.

Tweede kerstdag bel ik Liesbeth. Om haar een fijne kerst te wensen zeg ik, maar vooral ook omdat ik me verveel.

“Ik wist niet of je bij Jochem zou zijn, maar ik dacht, ik probeer het gewoon,’ vis ik. “Hoe is het met je?”

“Nee, de kinderen zijn bij hem, dat moet jij toch weten. Ze zijn toch naar zijn ouders?”

“Ach, dat is ook zo,” jok ik. “Vergat ik even, omdat ik tot mijn grote verrassing corona heb. Voel me verder prima hoor, maar ‘t is wel saai zo.”

Ik wil graag over Miranda vertellen. Maar eerst hoor ik Lies nog even uit over Jochem. Het blijft een gekke situatie, mijn ex-collega met mijn ex-man.

“Ik zie mezelf niet stiefmoederen.” hoor ik Liesbeth zeggen, “dus ik denk niet dat we een toekomst hebben samen.”

“Weet Jochem dat ook?”

“Ja, dat hebben we vorige week besproken. En nu alles dicht is, staat er ook geen concrete date meer.” Ik merk dat er bij het woord ‘date’ toch een steekje door mijn maag schiet.

“Hoe is het met jou?”

Eindelijk kan ik vertellen over Miranda. Over haar moeder, over het facetimen boven het kerstdiner, over de officiële verkering. Ik merk dat ik er zelfs harder van ga praten.

“Maar ja, nu kan ik haar dus een hele week niet zien. Of misschien wel langer, als zij het later ook krijgt.”

“Nou, zo te horen vinden jullie daar wel wat op,” lacht Lies. Ze is een fijne vriendin.

We kletsen nog wat over werk en dan vertelt Liesbeth dat ze nog een nieuwtje heeft.

“Ik ga weer studeren,” zegt ze triomfantelijk.

“Ja?” vraag ik verbaasd. “Wat leuk! Wat dan?”

“Psychologie.”

“En wat wil je daar dan mee? Een eigen praktijk openen?”

“Weet ik nog niet. Ik hoef er toch niet meteen iets mee te willen? Niet alles is een KPI Maartje,” lacht ze. En ik lach met haar mee. “Ik heb gewoon zin om weer te leren, mijn geest te voeden. Krijg ik energie van.”

Ze zet me aan het denken. Als we hebben opgehangen pak ik een paar stiften en A4tjes van de kinderen en ga aan de eettafel zitten. Al mijn dromen, blijmakers, wensen en doelen schrijf ik op. Vier, vijf zes pagina’s pen ik vol. De inspiratie stroomt door mijn lijf. Ik kan niet wachten om het allemaal aal Miranda te vertellen.

Ding ding!

Suus staat voor de deur, met een tas vol boodschappen. Zelf staat ze alweer aan het eind van het paadje.

“De winkel was dicht, maar ik heb even geshopt in mijn eigen kelder en vriezer,” lacht ze. “Met een zak chips ook, want je moet het wel een beetje gezellig maken voor jezelf. Dat bakje uit de vriezer is lasagne. Super goed gelukt, dus je boft.”

“Je bent de beste lieffie!” roep ik terug. “Dank dank dank!”

Binnen stal ik alle boodschappen uit op mijn aanrecht. Brood, melk, eieren, soepgroente en soepmix, Wokkels, mandarijnen en ontdooiende lasagne. En een fles cola, ook heel fijn. Ik maak een foto en stuur ‘m naar Miranda.

Wat een lieve vrienden heb ik toch schrijf ik erbij.

Ping!

Omdat ze zo van je houden stuurt ze terug. Net als ik.

Van schrik gooi ik mijn telefoon op het aanrecht. Wat nu?