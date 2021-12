Maartje: “Ik ben gewoon haar vriendin”

Golfje geluk

“Oehhoi!” klinkt het vanuit de hal. “Miran?”

“Mam?” roept Miranda terug, terwijl ze snel de gemiste knoop van mijn vest fatsoeneert. Ze staat op en loopt naar de deur, die op dat moment met een flinke zwieper opengaat. Er stapt een knappe zeventiger naar binnen. Halflang grijs haar, goed in de make-up en zo op het eerste oog bijzonder fit voor haar leeftijd. De grove zilveren armband om haar pols verraadt dat ze die goede looks geen toeval zijn. Leuk vind ik dat, als iemand echt moeite doet voor zichzelf.

“Oh, eh, sorry...”

“Hoi Mam, dit is Maartje”, zegt Miranda meteen.

“Maartje? Dé Maartje?” vraagt haar moeder.

“Ja,” glundert Miranda, “Maartje, mijn vriendin.”

Een golfje geluk schiet van mijn kruin naar mijn tenen. Vriendin. Ik ben gewoon haar vriendin. Háár vriendin. Miranda ziet het blijkbaar aan me, want ze knijpt me zacht in mijn hand.

“Nou wat leuk”, lacht haar moeder. Ze trekken op dezelfde manier hun neus een beetje op als ze lachen.

“Ik ben Joke, Miranda’s moeder.”

“Ja, Maartje dus”, antwoord ik. “Leuk je te ontmoeten, Joke.”

“Ik wist helemaal niet dat je zou komen Mam”, zegt Miranda. “Wat kom je doen?”

Met groeiende verbazing kijk ik naar Joke en Miranda. Dat Joke binnenkomt zonder aanbellen vind ik al opmerkelijk, maar dat Miranda van niks wist al helemaal. Goddank waren we net weer toonbaar allebei.

“Oh meid, ja sorry, ik had wat tijd over en ik dacht: ik kom even je strijk wegwerken voor je.”

Nu vallen mijn ogen bijna uit hun kassen. Strijken? Zomaar? Wat een bijzondere band moet Miranda dan met haar moeder hebben. Daar zal ik later nog weleens over doorvragen.

‘Ben je verliefd?’

‘s Avonds kijk ik met Mats en Nine naar de persconferentie. Terwijl zij blijven hopen op weer een hamstergebaar van Irma Sluis, blijf ik hopen dat de scholen toch niet sluiten. Tegen beter weten in, zo blijkt.

“Nou, dit avontuur van vandaag was ook voor het laatst”, appt Miranda.

“Ik mag toch hopen dat wij niet in lockdown gaan zeg”, stuur ik terug.

“Of we maken er een playdate van, met de kinderen”, antwoordt ze. Je hebt m’n moeder nu al gezien, dan kunnen die kinderen er ook wel bij.

“Wie is Miranda?” vraagt Nine. Ik had niet eens door dat ze meekeek op mijn scherm.

“Miranda is mijn vriendin”, antwoord ik.

“Ben je op haar verliefd?”

“Ja,” zeg ik en ik voel hoe het bloed mijn wangen inschiet.

“Leuk”, vindt Nine. “Mogen we een kransje uit de boom?”

Ik zeg dat het mag en geef een kusje op haar haar.

Makkelijke manier van bonden

“Zullen we Mark Rutte maar uitzetten jongens?” stel ik voor.

“Jaaahaaaa”, gilt Mats. “Dit is toch saaaiii. Ik wil Undercover kijken. Zullen we dat samen kijken, mama?”

Samen een serie volgen vind ik wel een goed idee. Het is een makkelijke manier om te bonden, nu ze steeds mijn aandacht moeten delen.

“Goed jongen”, zeg ik daarom.

“Yes!” roept Mats.

“Oh maar wacht, deze is voor 16+ zie ik”, zeg ik.

“Dat maakt niet uit, bij papa doe ik dat echt altijd. Ik heb zelfs John Wick al gezien en dat is echt heel erg eng.”

Ik vind het irritant, merk ik, dat Jochem daar zo laks mee is. Maar goed, ik wil nu ook de zeur niet zijn.

“Vooruit dan”, zeg ik. “En kruip dan maar tegen me aan als je het eng vindt, oké?”

Met een stevige knuffel stemt hij toe.