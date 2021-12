Maartje: “Mijn mood is veel te goed en daar gaat m’n ex me echt niet vanaf brengen”

Koffie?

“Mama! Mama! Mama!” roept Nine wanneer ze het tuinpad op komt lopen. “We mogen niet meer naar school want juf Maaike heeft corona.” Jochem knikt zichtbaar geïrriteerd. In alle drukte heb ik de apps van school gemist, maar dit was te verwachten natuurlijk. “Zijn ze weer een hele week thuis,” moppert hij, “en vast nog langer ook. Ik heb hier verdomme helemaal geen tijd voor. Ik moet uit het huis van Marco binnenkort en ik heb het te druk op mijn werk om naar andere huizen te kijken. En als ik dan iets zie wat ik leuk vind, dan is het meteen weg.”

“Kom even binnen,” vraag ik. “Koffie?”

“Nee, water. Ik heb al vier bakken op.”

“Wanneer moet je iets nieuws hebben?”

“Juli,” zucht Jochem, en ik begrijp niet waar hij zich zo druk over maakt. In zeven maanden is er toch echt wel iets te vinden ergens? Jochem zanikt nog even door over ‘Zijn Hele Zware Leven’ en ik zorg vooral dat ik er op tijd wat luistersignalen tegenaan gooi. Mijn mood is veel te goed en daar gaat m’n ex me echt niet vanaf brengen.

Mijn beste maat

“Je was er niet dit weekend, en Mats wilde toch een ander boek hebben voor zijn boekbespreking, dus dat was wel irritant”, bromt Jochem verder, “en ja, ik ga hier ook niet meer zomaar naar binnen lopen. Waar was je eigenlijk?” “In Rotterdam,” antwoord ik, “met mijn nieuwe lief.”

Stilte.

“Oh, eh, oké.”

“Miranda”, ga ik verder. “Hoe is het nu met jou en Liesbeth”, vraag ik, nu wel oprecht geïnteresseerd.

Jochem vertelt dat ze het rustig aan doen, maar dat ze elkaar nog wel zien. Ik betrap mezelf erop dat ik nu het liefst van alles over Miranda zou willen vertellen, en over ons weekend. Jochem was toch altijd mijn beste maat, maar ja, dat kan ik nu niet meer van hem verlangen, natuurlijk.

“Weten de kids het al?” vraagt hij.

“Weten we wat al?” roept Mats vanaf boven. Het is ongelofelijk wat die jongen allemaal hoort als het hem uitkomt.

“Dat er daar weer een vuurwerkverbod is!” roep ik terug en Jochem schiet in de lach. Daarna lijkt de lucht zowaar geklaard en kletsen we nog wat over werk en gezamenlijke bekenden.

Verliefd

Die middag besluit ik mezelf en de kinderen op wat quarantaine quality time en dus kijken we vanmiddag een kerstfilm en eten we tosti’s en tomaatjes op de bank. “Happiest Season schijnt heel leuk te zijn”, stuur ik en zo zitten we een half uur later ineens naar de feestdagen van twee lesbische vrouwen te kijken. Het is smullen in alle opzichten en het mooie is, Mats en Nine maken er totaal geen probleem van dat Abby en Harper twee meisjes zijn. Ze snappen niet waarom Harper zo moeilijk doet bij haar ouders, maar dat is ook het hele idee van de film.

“Ben jij weleens verliefd geweest op een jongen?” vraag ik aan Mats.

“Ik word echt nooit verliefd!” roept hij. “Verliefd is stom!”

Nine kijkt me aan en rolt met haar ogen en samen grinniken we om haar a-romantische grote broer.

“Ik vind Charlotte echt heel lief”, zegt ze. “En mooi. Is dat ook verliefd?”

“Verliefd is een gevoel,” vertel ik, “van vlinders in je buik, van blozen en dat je de hele tijd

aan iemand denkt.”

“Ben jij ook verliefd mama?” vraagt Nine en ik weet dat ik echt niet tegen haar kan liegen.

