Maartje: “Spannend wel, die hele familie ontmoeten, dus extra fijn om me dan sexy and fierce te voelen”

“We gooien er allemaal een test tegenaan en dan gaat het familiegala gewoon door hoor,” zegt Miranda. “Als we toch allemaal negatief zijn, zie ik het probleem niet. Heb jij eigenlijk een galajurk?”

Natuurlijk heb ik geen galajurk. Wat ik wel heb, is een dilemma. Ik ben namelijk wel trouw van de regels volgen en ik weet ook dat Jochem het coronabeleid serieus neemt. We hebben afgesproken om samen zorgvuldig te zijn en onszelf en onze beider families niet in gevaar te brengen. Maar ja. Ik wil wel heel graag met Miranda mee en ook niet meteen een zeur zijn.

“Ik ga voor een cocktailjurk dit jaar. Je kunt ook gewoon een lange zomerjurk met een jasje doen hoor lief, waar jij je fijn in voelt,” gaat ze verder.

“Eerst maar even die test,” zeg ik.

“Joe, ik kom je morgen om vier uur ophalen. Dag lief!”

Kerst is Tetris-topsport dit jaar. Kerstavond is met gala bij mijn nieuwe liefde, eerste kerstdag is met eten en cadeautjes bij Jochem en de kinderen en tweede kerstdag brunch ik zoals elk jaar bij Suus en Dirk en drink ik ‘s middags een borrel bij mijn ouders. Een driedaags fuifjesfestival, waardoor ik me geliefd voel. Maar, eerlijk is eerlijk, ook al moe wordt voordat het goed en wel begonnen is.

Mats en Nine zijn hyper van de spanning en de verveling. Vooral Nine mist school en structuur.

“Mag ik iets bakken mama?”, vraagt ze. Ik denk nee, maar ik zeg ja. Die nee gaat namelijk alleen maar over mijn eigen irritatie qua achterblijvende zooi, maar ik ben al lang blij dat ik het meisje even iets kan laten doen zonder scherm. Zelfs Mats wil helpen. Het worden zandkoekjes.

“Kijk, mooi he?”, roept Nine een kwartier later. Ze heeft sterren en - een soort van - kransjes gemaakt. Mats een piemel en een drol.

De volgende ochtend breng ik het grut een uur eerder dan afgesproken naar Jochem. “Ze waren niet meer te houden”, zeg ik verontschuldigend. Gelukkig vindt hij het alleen maar gezellig.

“Geen Liesbeth?”, vraag ik.

“Is nog te vroeg joh,” antwoordt hij. Ik zeg maar niet dat ik vanavond aan de dis zit met mijn hele nieuwe schoonfamilie.

“Morgen twee uur?”, stelt Jochem voor.

“Doe maar drie”, antwoord ik. Hij vraagt waarom, maar ik loop al wuivend naar mijn auto.

Eerst make up, dan de test

Ik moet outfits passen, mijn haar wassen en mijn nagels lakken. Thuis ren ik meteen onder de douche. First things first. Ik scheer de boel van boven tot onder en spuit een extra dikke dot Chanel in mijn nek. Laatst heb ik zo’n kanten body gekocht, en dat lijkt me de perfecte lingerie voor vandaag. Spannend wel, die hele familie ontmoeten, dus extra fijn om me dan sexy and fierce te voelen. Beyoncé in de Betuwe, zoiets.

Zwarte lange jurk, groen glimmend jasje. Dat wordt ‘m.

Zin om je te zien!, app ik naar Miranda. Ze stuurt een hartje terug.

Alleen nog opmaken en nagels lakken, dan ben ik klaar. Oh, en testen natuurlijk. Ik doe eerst mijn make-up wel, dan lak ik als ik op de test wacht. En dan blijft mijn lak tenminste heel. Ik heb er altijd zo'n hekel aan als er weer ergens een butsje in het rood komt door mijn ongeduld.

Ik steek het staafje niet eens zo diep. Blijkbaar ben je met jezelf toch wat voorzichtiger. Vijf keer roeren, dan vier keer schudden en dan vier druppels in dat gaatje mikken. Wel fijn als ik die testuitslag heb, dan kan ik ook aan Jochem laten zien dat ik me aan de afspraken heb gehouden.

Wanneer ik de eerste streken bordeauxrood op mijn nagels smeer, kijk ik met een schuin oog naar links. Heh? Zie ik nou…? NEE!