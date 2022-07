Maden en vliegen in de GFT-container: met deze simpele truc voorkom je het

Vliegen ruiken je afvalcontainers al van ver. Helemaal in de zomer zijn jouw groene bak een lekkernij voor ze. Door de warmte wordt de geur van composterend groente- en fruit sterker, waardoor de GFT-container ook meer vliegen aantrekt. Als ze er eenmaal in zitten, leggen ze eitjes op je etensresten, waar vervolgens maden uit komen. Staat de zon op je groenbak, dan wordt dit proces ook nog eens versneld.

Zo houd je maden (en vliegen) uit de GFT-bak

Niemand wil een GFT-bak waar maden in en uit krioelen, dus deelt Tomas van Handige Tips op Instagram de gouden tip: een boterham met azijn. Daar houden vliegen niet van. Wat blijkt: het werkt als een tiet. “Last van vliegen? Het klinkt misschien raar, maar toch is het waar! Dankzij deze tip, zul je zien dat je geen last meer hebt van vliegen in je container. Probeer het uit en bedank mij later”, schrijft hij bij zijn video, waarin hij de truc demonstreert.

Het werkt echt

Uit de reacties onder de video blijkt dat de boterham met azijn daadwerkelijk vliegen en maden tegen gaat: “Dit werkt zo goed!!” en “Dit werkt echt mega goed! Is ook het enige dat bij mij werkt!!” klinkt het onder de video. Ook raadt een volger aan om een stuk klimop in de bak te gooien, omdat dit giftig is voor maden.

Zo voorkom je vliegen en maden in je GFT-bak

Een boterham doordrenkt met azijn werkt, maar er zijn nog meer trucjes om vliegen en maden uit je container te weren.

Houd je container droog en zoveel mogelijk uit de zon

Verpak je etensresten in een krant voordat je ze in de GFT-bak gooit

Maak je groenbak schoon met azijn of groene zeep

Maden houden niet van de geur van lavendel. Een takje in de bak doet dus wonderen.

