Dus toch. Vorige week had ik al een vermoeden dat al die twijfelende blikken en onaardige reacties tijdens de ceremonie van Jan en Birgitte een staaltje goed monteren is en dat blijkt inderdaad het geval. Ik zie het herkennen van deze montagetrucs niet per se als een goede eigenschap, eerder als een pijnlijk bewijs dat ik al te veel realitytelevisie heb gekeken in mijn leven. Mij nemen ze niet meer zomaar in het ootje.

Geen boze stiefzusters

De zus en het nichtje van Birgitte blijken de match namelijk zeker wel een voldoende te geven en noemen hem ‘een lieve man’. Niets boze stiefzusters. Deze openingsdans was vergeleken met de dans van Maurice en Arjan (weet je nog?) een verademing en Birgitte zegt er zelf ook positief en realistisch in te staan. Verrassend! Ik zie het nog steeds niet helemaal gebeuren, maar voor het feit dat ze allebei vol in het experiment gaan, verdienen ze al honderd punten.

Sander en Astrid spelen vals

Ik blijf het gek vinden dat Sander en Astrid een beetje vals spelen bij het samenwonen. Ja oké, ze brengen genoeg tijd met elkaar door, maar logeren bovenin een oude kerktoren is absoluut niet het gewone dagelijks leven. En oesters eten in je trouwpak al helemaal niet. Waarom logeren ze niet bij elkaar en geven ze echt een kijkje in elkaars leven? Dan leer je elkaar pas echt goed kennen. Het laat me niet los, ik ben gewoon zo benieuwd waarom is besloten om het bij dit stel anders aan te pakken.

Samenwonen met Joep

Niet samenwonen, wel samenwonen, niet samenwonen, wel samenwonen. Het is nou niet echt Joepiedepoepie (sorry, inkoppertje) voor Caroline. Hij voelt de seksuele klik niet en heeft er daardoor helemaal geen zin meer in. Tja, dit is niet De bachelorette, Joep. Caroline mag uiteindelijk toch komen logeren en ze proberen heel erg om gezellig te doen, maar je voelt het ongemak in elk gesprek dat ze voeren. Expert Evelien drong er nog zo op aan dat Joep het nog een kans zou geven, maar hij lijkt inderdaad toch niet meer te willen investeren. Die arme Caroline zet haar beste beentje voor, maar krijgt er weinig voor terug. Doodzonde. Komt het dan echt niet meer goed tussen die twee?

Sonny en Dylan zijn in love

Sonny en Dylan, sitting in a tree... Ze zeiden al ‘I love you’ tegen elkaar, hoorde je dat?! I lóve you! Dat is een échte liefdesverklaring. Ze zitten niet alleen helemaal lekker op hetzelfde energielevel, maar er is dus ook echt liefde. “Dat is my hus-bend!”, roepen ze tegen iedereen die het maar horen wil. En als je denkt dat het niet zoeter kan, is daar het Lady en de Vagebond-moment in het restaurant. Als dit geen jackpot is voor de experts, weet ik het ook niet meer.

MAFS-weekend

Maar dat was nog niet eens het allerbeste nieuws dat van Sonny en Dylan kwam: er komt een koppelsweekend! Ye-hes! Sonny en Dylan zijn onwijs benieuwd hoe het met de andere koppels gaat en hopen op mooie verhalen tijdens het koppelsweekend. Wij ook, wij ook! Schiet even op met die huwelijksreizen en hup, door naar dat weekend. Kan niet wachten!

