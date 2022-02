Ik vroeg om meer en ik kréég meer. Vorige week schreef ik al over het saboteren van Arjan, maar dat bleek nog maar deel 1 van het hele verhaal te zijn. Arjan moest naar eigen zeggen nog even aan het gezicht van zijn echtgenoot wennen, maar hij bedoelde: wat doe ik hier, waarom ben ik getrouwd met iemand die ik niet ken, moet ik straks echt met hem gaan dansen, kan hij stoppen met mij zo diep aankijken, moet ik ook echt met hem in één bed slapen, hoe kan ik hier weg? En ZO SNEL MOGELIJK!?

Kinderachtig gedrag

Het wordt een beetje zielig voor Maurice. Hij is zo positief en lief, maar hij heeft iemand getroffen die eigenlijk al twijfelde voordat hij bij het altaar stond. Arjan voelt geen klik, ziet geen match en heeft geen gevoel. Hij verzet zich zo erg tegen alles dat het bijna een beetje kinderachtig wordt. Nee, ik wil niet dansen. Nee, ik wil de opdracht van de experts niet doen. Ik. wil. naar. huis. Ja oké, die openingsdans. Dat wás ook zo ongemakkelijk dat het een klein beetje pijn deed. De familie zat nog aan de koffie en zij stonden daar tussen de tafels rondjes met elkaar te draaien. Maar daar kon Maurice ook niets aan doen. Door het maar te blijven benoemen en de botte bruidegom uit te hangen, werd het eigenlijk alleen maar erger. Niet alleen voor hem, ook voor Maurice én voor de kijker.

Gamba’s not met z'n jas aan

Als ik zeg: “Have you ook een menukaart van paper?”, dan weet elke kijker natuurlijk waar ik naar toe wil. Oh, Sander en Astrid. Mijn favorieten. Als het niet blijkt te werken tussen deze twee (ik knijp ’m een beetje...) dan lijkt het me reuzegezellig om op een Spaans eiland met Astrid ‘gamba’s not met z’n jas aan’ te eten. Die boodschap kwam helaas niet helemaal over, maar dat is voor Astrid geen reden om chagrijnig te worden. Zal die vrouw überhaupt weleens niet lachen? Ach, zo lang ze blijft lachen, gaat het vast goed tussen de twee. Maar dan moet Sander toch wel echt af en toe zijn mond gaan houden...

Goedkeuring van moeders

De ontmoeting van Joep en Caroline was wat ongemakkelijk, maar pakt eigenlijk véél leuker uit dan ik had gedacht. Ik zag het op basis van de eerste beelden niet zo gebeuren, maar de geloften van de twee waren allebei héél lief en zeker voor iemand die zelf aangaf wat los te moeten komen (Caroline), vond ik het al best gezellig. Extra pluspunt: de moeders leken het prima met elkaar te kunnen vinden. De goedkeuring van zijn moedertje is zeker voor Joep een stap in de goede richting.

Het beste voor het laatst

Dylan en Sonny stappen volgende week als laatste in het huwelijksbootje. De twee lieve jongens lijken op het eerste gezicht goed te matchen, maar we hebben inmiddels van Arjan en Maurice geleerd dat die eerste ontmoeting niet meteen alles zegt. Dus misschien hebben de programmamakers het beste wel voor het laatst bewaard en wordt het heel hard lachen of heel hard huilen óf heel hard schreeuwen naar de televisie. We zullen zien.