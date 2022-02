Ik wil niet weer meteen beginnen over Arjan en Maurice, maar ja... zij zijn het enige koppel in dit seizoen van Married at first sight waarover iets spannends te melden is. Sander en Astrid hebben het hartstikke gezellig op hun huwelijksreis (hoe lief zagen ze er samen uit op die trike) Astleigh en Rowan ‘voelen allebei al rupsen’, Joep en Caroline vreten elkaar nog net niet op (hij noemt haar al Caro!) en Sonny en Dylan lijken net na de ceremonie ook nog helemaal tevreden.

Frustrerend

Ja, en dan heb je Arjan en Maurice. Ik snáp gewoon niet waar dit is misgegaan. Ik vind het ook niet vermakelijk of grappig, ik vind het frustrerend. Moet je nagaan hoe Carlo Boszhard zich voelde naast Arjan op de bank. Een duidelijke uitleg voor zijn gedrag heeft Arjan niet. “Ik had ook bijna nee gezegd”, zei hij zonder blikken of blozen. Ik geloof het niet. Is hij in de tussentijd iets te weten gekomen wat hem niet beviel? Hebben z’n vrienden het hem uit z'n hoofd gepraat? Heeft z’n ex gebeld?

Geen bang mannetje

Arjan kent zichzelf naar eigen zeggen maar al te goed, maar dan wéét je toch ook dat jij niet de juiste persoon bent om mee te doen aan dit programma? “Ik ben geen bang mannetje”, zei hij. Maar hij laat toch echt wat anders zien. Als je niet bang bent, geef je iemand altijd een kans. Dat is waar dit programma om draait. Ik vertrouw het niet. Waarom? Dat weet ik niet zo goed. Soms zegt je gevoel genoeg. Arjan belooft Maurice te bellen, maar je ziet dat Carlo ook zo zijn bedenkingen heeft. En die arme Maurice zit maar te wachten op dat terras in Portugal. Als Arjan toch nog die vlucht pakt, heeft hij veel goed te maken. Maar ik denk toch dat Maurice de huwelijksreis solo moet afmaken.

Nieuw koppel

Wacht eens even, nóg een nieuw koppel? Daar ga ik toch even de mist in. Vorige week deed ik al een voorspelling omdat ik dacht dat we er waren, dat alle koppels getrouwd waren. Maar nu duiken Kim en Antoine ineens op. Nóg een reden waarom ik denk dat Arjan gaat besluiten om uit het programma te stappen. Het klopt niet in de volgorde van het programma. Terwijl het ene stel op zoek ging naar de kleding voor de bruiloft, maakte je in de vorige afleveringen al kennis met het volgende bruidspaar. Maar nu duikt dit nieuwe koppel ineens op ná de bruiloft van Sonny en Dylan. Snappen jullie het nog? Ik niet. Ik heb zo het vermoeden dat dit stel last-minute is toegevoegd omdat Arjan vroegtijdig uit het experiment is gestapt. Of ik zat zelf fout en hoopte vooral dat we er nu waren, maar die kans is natuurlijk héél klein. Over een weekje zullen we het weten. Wedje leggen?