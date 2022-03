MAFS-blog: “Dit is de natte droom van seksuoloog Eveline”

“Astleigh en Rowan zijn nu al de favorieten van dit seizoen”, sprak Carlo Boszhard. Ja, echt? Ik heb Twitter er even bij gepakt en de meningen zijn toch echt sterk verdeeld. Van ongemakkelijk en nep tot ‘ik zie het he-le-maal voor me’. Het zijn toch eerder de favorieten van de experts denk ik. Want een stel dat “gezellig contact” met elkaar heeft én elkaar bespringt waar de cameraploeg bij is, is natuurlijk de natte droom van seksuoloog Eveline.

In de polonaise

Astrid en Sander zijn ook weer thuis na hun huwelijksreis en werden op Schiphol onthaald alsof ze twee jaar op wereldreis waren geweest. Er was een spandoek, tranen van ma en families die elkaar in de armen vielen. Je mistte alleen Joris Linssen nog, of Robert ten Brink. Het had in beide programma's een mooi item geweest. De twee konden maar geen afscheid van elkaar nemen, maar moesten volgens de regels van het experiment toch even twee dagen alleen naar huis. Sander was dan ook maar al te blij dat hij zich 48 uur later weer bij het huis van Astrid mocht melden. Hij vond zoals altijd alles weer mooi, maar de feestjes van Astrid en haar vrienden, inclusief polonaise, is hij niet zo gewend. Hij werd ineens wat voorzichtiger en wist nog niet zo zeker of hij zou blijven slapen. Dat is toch het idee van samenwonen? Vluchten kan niet meer...

Arjan vs. Maurice

Toen kwam het moment waar we allemaal op zaten te wachten. Arjan en Maurice samen tegenover de experts op de bank. Nu zou Arjan eindelijk met een duidelijke verklaring komen waarom hij Maurice al meteen buitenspel zette en het eerlijke verhaal vertellen. Niet dus. Het bleef bij alles wat we al eerder van hem gehoord hadden: “Ik zie je meer als een broer", “Als ik geen paniekaanvallen had gehad, dan...” Hij staat er naar eigen zeggen met veel meer liefde in dan de experts en Maurice nu doen lijken, maar ik ben het wel met de experts eens: wordt wakker en kijk recht in de spiegel.

First dates

Maar oooh jongens, Maurice mag weer gaan daten! Dat is pas echt het nieuws waar we op zaten te wachten. Hij straalde ook meteen weer toen hij het nieuws kreeg dat er nog drie mannen een heel goede match met hem zouden kunnen zijn. Hij mag ze alle drie ontmoeten (ze hoeven niet meteen te trouwen deze keer) en leren kennen. Ik gun het hem zo! Ik heb er alle vertrouwen in dat Maurice zijn liefde alsnog gaat vinden. En misschien komt er dan nog wel een bruiloft dit seizoen?

Nieuw koppel

Nóg een bruiloft? Zei iemand nóg een bruiloft? Nééé, niet nog een nieuw koppel toch? Ik schreef eerder al over de eindeloze MAFS-seizoenen van 36 afleveringen in Australië, maar het lijkt er toch sterk op dat wij ook die kant op gaan. “Voordat het laatste stel getrouwd is, zit het kind van Rowan en Astleigh al op de kleuterschool”, schreef iemand op Twitter. Vind ik geinig. Maar ik heb die bruiloften nu wel gezien hoor. Geef mij maar meer Astrid en Sander, telefoontjes van Joep met zijn moeder, de dolgelukkige Disney-prinsen Sonny en Dylan en de (op het eerste gezicht) perfecte match van Kim en Antoine. Daar hebben we al meer dan genoeg aan.