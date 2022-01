MAFS-blog: “Dit is waar we naar op zoek zijn! Spanning en sensatie! Vuurwerk!”

De ontmoeting van Rowan en Astleigh was alles waar ik op had gehoopt. Open monden, stralende opa en oma, de juiste woorden tegen zijn schoonvader een goede eerste kus. En dat groene pak. Het groene pak van vriend Friso bleek een schot in de roos, want Rowan wist het altijd al: op haar trouwdag zou haar partner een groen pak dragen. Dus ze werden al meteen een ‘ons’. Geruststellend, zoals ze dat zelf ook zo mooi zeiden.

Matchmakers

De familie van Rowan blijkt na deze (op het eerste gezicht) succesvolle match ineens groot fan van blind dates. Zodra de toekomstige schoonfamilie in zicht was, werden meteen de potentiële partners voor zuslief gekozen. Je moet het als single vrouw keer op keer weer weglachen. Ik zou wegduiken bij het gooien van het boeket...

Verwachtingen

Maurice bleek gelukkig niet de hondenfluisteraar die ik dacht dat hij was. Deze aflevering gelukkig geen gekke streken met zijn kleine hondje, maar punten scoren met zijn cadeautje. Alleen al met zijn handschrift weet hij Arjan om zijn vinger te winden. Hij maakte meteen al een afspraak met de cameraploeg voor hun 5-jarig jubileum. De verwachtingen zijn hooggespannen...

Karaoke

As en San, San en As. Alsof het altijd al zo is geweest. Na de onnavolgbare speech van de broer van Astrid (iets met parels en glans en oppoetsen) werd in één keer duidelijk waarom deze twee mensen aan elkaar zijn gekoppeld. Er was geen klassieke openingsdans, maar met een karaokesessie met Hazes’ hit Wat is dan liefde? openden ze het feest. En daar zag je het, met Astrid en Sander komt het wel goed. Zij noemt hem mop, hij haar vrouwtje. Wat willen we nog meer?

Spanning en sensatie

Daar is het vierde stel: Caroline en Joep. Eindelijk wat spanning in de tent! Hij probeerde het al eerder op televisie met Gaby Blaaser inThe Bachelorette en zij heeft voor het paaldansen een paal middenin haar slaapkamer staan. Dit is waar we naar op zoek zijn! Spanning en sensatie! Vuurwerk! Het lijkt me wel ongemakkelijk als zij hem straks herkent als hij binnen komt lopen. Ik hoop maar dat ze niet zo'n fan is van juicy televisieprogramma’s als ik...