Mijn voorspelling bleek waar: Arjan heeft de handdoek in de ring gegooid. Hij heeft bij de dokter uit kunnen huilen. Daar werd hij wél begrepen. Dat is fijn voor hem, want er zijn ook héél veel mensen die hem totaal niet begrijpen. Daar is Maurice er - terecht - één van. Nadat Arjan het in een brief met hem uitmaakte (laf) belde hij in tranen zijn beste vriendin. Hij huilde niet omdat hij gedumpt was (good for you, je verdient beter!), maar omdat hij het zo erg vond dat zijn ouders dit mee moeten maken. Dat zegt toch genoeg? Maurice is een goeie gozer. Ik snap heel goed dat hij de vriendschap van Arjan niet wil. #TeamMaurice. Zo ga je inderdaad niet met mensen om. Dat gaat Maurice hem volgende week gelukkig ook recht in zijn gezicht vertellen. En daar wacht hem ook een grote verrassing (spoiler!).

Punten voor Antoine

De opvolgers van Arjan en Maurice, beter bekend als Antoine en Kim, gun je toch een lang en gelukkig huwelijk? Niet alleen door de verdrietige periode die Kim achter de rug heeft, maar ook omdat je ziet hoeveel zin ze erin hebben en hoe serieus ze het nemen. Alleen al het eerste cadeau dat Antoine zijn aanstaande gaf. Geen kettinkje of een leuk fotolijstje, maar een festivalkaartje en een tent. Daar is duidelijk over nagedacht. De eerste punten voor Antoine zijn binnen.

Kleine stapjes

Joep en Caroline lijken helemaal weg van elkaar te zijn. Ze konden allebei niet wáchten tot ze elkaar weer zouden zien op Kreta. Ik wil niet weer klagen, maar ik doe het toch: Joep moet wel een klein beetje dimmen. Het is heel zoet hoe erg hij Caroline miste en hoe verliefd hij naar haar keek bij het weerzien, maar het gaat allemaal wel erg snel. Ik hoop dat de niet zo heel enthousiaste reactie van Caroline op zijn plan om een tatoeage te nemen hem een beetje aan het denken zet. Kleine stapjes, kleine stapjes. Maar dat kan nog he-le-maal goed komen. We hebben allemaal gezien dat het Astrid is gelukt om haar Sander een beetje af te remmen. Dat trucje moet ze Caroline ook even leren, dan is er helemaal niets aan de hand.

Leven lang en gelukkig

De andere koppels kabbelen rustig voort. Sander verraste zijn “lekkere wijfie” met een mooie parelketting, Astleigh en Rowan hebben “gezellig contact” met elkaar, Sonny en Dylan bespraken alvast wie wel en wie geen bhv-diploma heeft (je zal het maar nodig hebben) en de vluchtroute naar de McDonald’s. En ze leefden nog lang en gelukkig... Dat moet dit seizoen toch wel één stel lukken?!