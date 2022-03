Met het jawoord van ‘doorstarters’ Jan en Birgitte zijn nu eindelijk (ja, nu echt) alle koppels getrouwd. Helaas lijkt het een gevalletje last maar wél least. Liefde op het eerste gezicht was het bij het laatste koppel namelijk zeker niet. Jan hoopte dat er bij het altaar ‘een vrouwtje voor de rest van zijn leven’ zou staan, maar klapte volledig dicht toen eenmaal voor hem stond. Hij zei niets en keek wat ongemakkelijk de andere kant op. En of dat nou was omdat hij zo van haar onder de indruk was...?

Toch een happy end voor Birgitte en Jan?

Ook de experts konden het er niet over eens worden of hij nou een ruwe diamant, of toch gewoon een hork is. Als ik zijn kersverse echtgenote goed inschat, dénk ik dat zij er ook niet heel blij mee is dat ‘vrouwtje’ haar nieuwe titel is. Helaas kun je maar één keer een eerste indruk maken en op het eerste gezicht lijken de twee niet weg te zijn van elkaar. Dat kan natuurlijk ook montage zijn hè, want het leek allemaal wel érg ongemakkelijk. Het blijft televisie, dus misschien moeten de twijfelende blikken en pittige uitspraken ons wel laten denken dat dit huwelijk gedoemd is om te mislukken. Want dan is een happy end natuurlijk nog véél leuker. Wie weet...

Astrid en Sander Beeld Nander de Wijk/NT Visuals

Astrid en Sander

Astrid en Sander gaan zich wél steeds meer als een getrouwd stel gedragen. Wordt dat dan toch echt wat? Het wij-gevoel is er, Astrid praat al over ‘ons’ en ze gaan echt als stel op bezoek bij vrienden en familie. Dat lijken toch goede signalen? Zolang ze nog niets hebben gevonden wat ze niet leuk aan elkaar vinden, houd ik de moed erin. Het is misschien niet ‘all I hoped for’ zoals bij Kim en Antoine, maar het is toch wel echt meer dan alleen een leuke vriendschap?

Caroline en Joep Beeld Nander de Wijk/NT Visuals

Caroline en Joep

Het gaat ineens snel de verkeerde richting op bij Caroline en Joep. Er was in Joeps koffer absoluut geen plek meer voor de handdoek van Caroline, maar toch gooide hij die bij thuiskomst al snel in de ring. De moeders van de twee zagen het helemaal zitten en ook Caro had er zin in om te gaan samenwonen, maar Joep vindt het allemaal wel best zo. Zijn echtgenote blijkt niet zo ‘outgoing’ te zijn als hij en dat is voor hem een grote afknapper. Maar Joep, als Caro een keer geen zin heeft ga je toch gewoon lekker outgoing-en met je vrienden? Win-win. Ze gaat heus wel een keertje met je mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat een goed gesprek met de experts er nog wel voor kan zorgen dat Joep zijn weekendtas toch gaat inpakken. Caroline staat er nog voor open en ik denk dat de deur van Joep ook nog niet op het nachtslot zit.

MAFS goes international

Hilarische Engelse uitspraken is een terugkerend thema dit seizoen. Nadat Astrid garnalen ‘not met z’n jas aan’ bestelde in een Spaans restaurant, zijn Sonny en Dylan op zoek naar ‘a pin ding’ in Venetië. Gelukkig kunnen ze er zelf ook om lachen. Er wordt véél gelachen door de twee heren. Ze genieten niet alleen van elkaar, maar van álles om zich heen. Zelfs duiven zijn leuke, Italiaanse duiven. Iets met een roze bril? Carlo kon verder weinig nieuws over deze twee zeggen, dus ik sluit me bij hem aan: ja, ze vinden elkaar leuk.

De grote finale

Vorige week verklapte RTL dat ze groots gaan uitpakken met de finale van dit seizoen van Married at first sight. In de week van 10 mei is het programma op dinsdag én woensdag te zien op televisie. Ja, we moeten nog wel even geduld hebben voor we weten of er dit jaar wel koppels bij elkaar blijven. Ik hoop in de tussentijd ook nog wel op wat spektakel. Gaat dat weekendje weg met z’n allen ook dit seizoen weer gebeuren? Dat zorgde in het vorige seizoen voor vuurwerk, lees: een duizendklapper, dus wat staat ons nog te wachten? Eén ding is zeker: As(trid) drinkt de andere As(tleigh) onder de tafel, ook al is het pas elf uur ‘s ochtends. Alleen dat lijkt me al enig om te zien.