MAFS-blog: “Hallo experts, wat is hier de match?”

Ik heb mijn woorden al een paar keer moeten terugnemen, maar ik durf het toch nog een keertje te doen: Sonny en Dylan, dat móet toch goed uitpakken? De twee lijken rechtstreeks uit een Disneyfilm te komen. Gemiste kans dat hun huwelijksreis naar Venetië gaat en niet naar Disneyland. Ja sprookjesachtig is het, maar als je ook maar een minuut luistert naar wat Sonny zegt, dan weet je dat Disneyland zijn allerlievelingsplek op de hele wereld is. Daar zou de kans 100% zijn dat de liefde was opgebloeid. Oké oké, in Venetië komt het ook vast goed. Daar is het ook heel Disneywaardig, volgens Sonny. En dan is ’t goed.

De liefde lijkt ook op te bloeien tussen Kim en Antoine. Het is natuurlijk nog te vroeg in het experiment om conclusies te trekken, maar hoe de twee naar elkaar kijken en hoe ze met elkaar omgaan, dat is al een goed begin. Die veelbesproken huwelijksnacht bleek niet zo spannend als ze van tevoren hadden besproken. Of ze hebben afgesproken om er lekker helemaal niets over te zeggen op camera. Dat hoop ik, ook dat lijkt me een héél goed begin.

Maurice en Davide

Het experiment van Maurice blijft maar onverwachte wendingen nemen. Zijn tweede date, Davide, blijkt een oude bekende. Hoe is het mogelijk? Stel je voor dat deze twee elkaar bij het altaar hadden getroffen. Dan was het toch mooi niet op first sight geweest. Drie jaar geleden hadden de twee al een keer een date met elkaar, maar toen was Maurice er niet van gediend dat Davide van twee walletjes wilde eten. Nu pakt Davide het helemaal anders aan. En goed, want zowel hij als Maurice geven aan wel met elkaar in het huwelijksbootje te willen stappen als ze die vraag nu zouden krijgen. De rondvaart bleek een gouden zet. “Dat past helemaal bij mij”, zei Maurice. Ik weet niet wat het over iemand zegt als een rondvaart goed bij je past, maar dat terzijde. De derde date moet (zeker na het emotionele optreden van Davide) wel van heel goeden huize komen om hier nog overheen te gaan.

Birgitte en Jan

Birgitte en Jan, het eerste koppel waarvan ik meteen denk: nee, dit gaat niet gebeuren. En ik heb veel vertrouwen hè mensen, dus dat zegt wat. Birgitte lijkt wel snel tevreden, want de algemene tekst die Jan in zijn kaart had geschreven, bleek bijna overeen te komen met de algemene tekst die zij in haar kaart had geschreven. Nou ja! Nee, dat is onaardig. Ik gun deze mensen natuurlijk alle geluk van de wereld. Maar: hallo experts, wat is hier de match? Hoe kunnen zij hun zo verschillende levens met elkaar combineren? Misschien zie ik iets over het hoofd?

Even over Sander en Astrid: wonen die twee eigenlijk wel samen of gaan ze alleen bij elkaar op bezoek? Sander komt langs voor een avondje uit, Astrid bekijkt zijn huis en ze gaan samen naar Leeuwarden, maar je ziet ze niet echt tijd in elkaars huis doorbrengen. Wijken zij af van de normale route van het experiment? En waarom wonen ze dan niet samen? Omdat hij zijn kat eten moet geven en zij haar hond moet uitlaten? Omdat zijn huis te klein is en hij niet bij haar wil intrekken? Je wil het toch weten...

Zinkend MAFS-schip

Bij Rowan en Astleigh is het nog steeds gezellig. Dat is natuurlijk fijn, maar ook deze week gingen ze de diepte niet in. Samen Formule 1 kijken bij haar ouders op de bank is natuurlijk gezellig, maar of dit meer dan een vriendschap is... Joep gaf ook toe dat de vonk tussen hem en Caroline nog moet overslaan. ‘Vertrouwd en veilig’ noemde hij hun relatie nu. Dat is niet genoeg. Ik denk dat deze vier kandidaten een beetje in hetzelfde schuitje zitten. En ik ben bang dat dat schuitje toch zal zinken.