MAFS-blog: “Ik vind Sonny en Dylan het succeskoppel van dit seizoen”

Cupido heeft raak geschoten! Na alle tranen tijdens de keuzemomenten van Joep en Caroline en Astrid en Sander was er toch ook heel goed liefdesnieuws. Rowan en Astleigh en Sonny en Dylan hielden hun trouwring om en Maurice en Dennis bezegelden hun prille liefde op de bank bij de experts met een ring.

Ik wil niet opscheppen, maareh... schreef ik niet eerder dat drie koppels in de laatste aflevering hun trouwring zouden omhouden? Oké oké, ik moet toegeven dat ik in plaats van Maurice en Dennis had gedacht dat Sander en Astrid ook getrouwd zouden blijven, maar toch. De cijfers kloppen. Je bent een MAFS-expert of je bent het niet, hè.

‘MAFS’: Astleigh en Rowan

Alle gekheid op een stokje, het was me het seizoen wel. Na een slechte score vorig seizoen is Carlo apetrots dat er dit jaar wel succesvolle matches zijn gemaakt. Rowan noemde haar relatie met Astleigh hét bewijs dat het experiment werkt. Die twee laten er ook geen gras over groeien. Ze vinden het leven met elkaar zoveel leuker dat de verhuisdozen al werden ingepakt. Astleigh moet de skihut in de tuin gaan delen met zijn vrouw. Gelukkig past er in die tuin ook nog wel een huisje voor haar. En een konijn of 500.

Sonny en Dylan

Astleigh en Rowan worden het succeskoppel van dit seizoen genoemd, maar ik vind toch eigenlijk dat Sonny en Dylan deze titel verdienen. Vanaf het moment dat ze elkaar zagen in de trouwzaal, zijn ze gaan stralen en dat is sindsdien altijd zo gebleven. Zij matchen, de families matchen. En dan kiest Dylan er ook nog voor om de achternaam van Sonny aan te nemen. Kan het romantischer? Ze leefden nog lang en gelukkig... Zolang er maar prosecco is.

Maurice en Dennis

Maurice en Dennis trouwden dan misschien niet, ze zijn wel voor elkaar gevallen. Maurice zat eerder met Arjan op diezelfde bank, maar deze keer pakte het gelukkig veel en veel beter uit. De experts gaven toe dat ze een steekje lieten vallen bij de eerste match, maar dat maakten ze ruimschoots goed door Maurice daarna voor te stellen aan Dennis. Een gouden zet, die zelfs werd bezegeld met een gouden ring.

Kim en Antoine

Van een gouden match gaan we naar een mismatch. Zo wilden de experts het niet noemen, maar hoeveel mooier kunnen we de mislukte relatie van Kim en Antoine maken? Het koppelsweekend verliep voor hen allesbehalve vlekkeloos en daarna hebben ze elkaar niet meer gesproken. Antoine schrok zich een hoedje toen hij toch een kus van Kim kreeg. Daarmee was alles eigenlijk wel gezegd. Er is geen liefde meer te bekennen tussen die twee. Het gekibbel op de bank maakte het er niet beter op. Teken die scheidingspapieren maar snel, dat is voor iedereen beter.

Jan en Birgitte

Meer dan leuk en gezellig is het tussen Jan en Birgitte helaas ook niet geworden. Dat werd, niet geheel onterecht, vooral in de schoenen van Jan geschoven. Hij gaf ook toe dat hij zijn best niet heeft gedaan. Maar ik vind ook dat de experts niet genoeg hebben gedaan om dit stel verder te helpen. Jan haakte af toen Birgitte zei dat ze het niet voelde. Op dat moment, en niet pas achteraf in de Apenheul, hadden de experts moeten ingrijpen en Jan wat meer moeten helpen met het veroveren van zijn vrouw. Dat is toch ook een onderdeel van dit experiment? Wat ik me ook afvraag: de experts hebben voor het matchen toch met alle kandidaten gesproken? Dan valt toch meteen op dat Jan niet al te spraakzaam is, of beter gezegd: zich totaal niet blootgeeft? Een duwtje in de goede richting had Birgitte veel frustratie kunnen besparen. Haar grens was nu bereikt. Je kunt wel blijven communiceren, maar als de andere partij dat niet kan of wil, dan houdt het inderdaad op. Jan kon het niet, gaf hij toe. Had hij - en vooral de experts - dat maar eerder ingezien.

Pluim voor de experts van MAFS

Oké oké, ik moet ook niet te streng zijn voor de experts. Ze verdienen ook een pluim. Drie van de zeven koppels zijn nog bij elkaar. Dat is toch helemaal niet slecht? Ik vind het ook reden voor champagne! Schenk ook een glaasje voor jezelf in. 20 afleveringen MAFS is toch ook best een prestatie. Wat gaan we nu kijken?