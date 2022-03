MAFS-blog: “Ik zou nog even wachten met die tatoeage, Joep”

De laatste twee gouden enveloppen zijn voor Birgitte en Jan. Ja, de laatste gouden enveloppen! Ze zeiden het echt! Nu weten we het zeker. Het einde van de bruiloften is in zicht. Mijn vriend merkte terecht op (ja, die arme jongen moet het leed van Married at first sight ook elke week weer aanzien) dat de makers van dit programma nog wat kunnen leren van de makers van Boer zoekt vrouw. Waar we in dit programma van elke kandidaat ongeveer elke minuut in het experiment zien, schakelen de boeren lekker snel door. In drie weken van brieven lezen naar logeren. Wij zitten in week 10 en het laatste stel is nog niet eens getrouwd...

Veeleisende Jan

Jan zoekt een gezellig vrouwtje die met zijn poetsfobie kan leven, maar komt nu al met flink wat eisen over de brug. Hij vindt heel veel dingen aantrekkelijk, wat het ook wel weer makkelijk maakt om te scoren bij hem, maar ik ben bang dat hij het liefst al die eisen in één vrouw terugziet. En zie maar eens een vrouw te vinden die alleen al kan leven met die keiharde muziek in de tuin. Ik heb zo mijn twijfels of Birgitte daar gelukkig van wordt.

Vuurwerk bij Kim en Antoine

Bij Kim en Antoine is het nu nog een en al romantiek en gezelligheid, maar volgens de experts gaan we ook een andere kant van de twee leren kennen. De vriendinnen van de bruidegom hebben alleen maar goede dingen te vertellen, maar de experts weten wel beter. Dit wordt vuurwerk, in positief en negatieve zin. Yes! Dat kunnen we wel gebruiken tegenover de zoetsappigheid van de rest. Voor nu lijkt het allemaal nog uitstekend te gaan. Kim kiest voor haar sexy lingerie, blikt vooruit op een spannende huwelijksnacht en er werd vol passie getongd in het fotohokje. Vuurwerk in 3,2,1...

Ons Joep blijft maar doorpraten over die tatoeage die hij op Kreta wil laten zetten. Caroline stond meteen al niet erg te springen, maar of zij het zelf echt niet wil of dat ze bang is voor de reactie van haar moeder... Eigenlijk best onverwacht dat juist zij en niet Joep de mening van moederlief op dit gebied zo belangrijk vindt. Ik was eerst nog enthousiast over de voorzichtige aanpak van de twee, maar inmiddels moet er toch wel wat meer gevoel bij komen kijken. Het blijft helaas allemaal wat saai en op de vlakte en het ontwikkelt zich niet zoals gehoopt. De vlinders lijken nergens te bekennen. Ik zou toch nog even wachten met die tatoeage, Joep.

De tuin van Astleigh

Het vertrouwen in een goede afloop van dit experiment wordt minder en minder. Ook bij Rowan en Astleigh kabbelt het maar een beetje voort. Zij blijft maar lachen, of ze nou bier staat te drinken in zijn man cave of niet. Maar ondertussen lijkt er weinig te gebeuren. Het was vooral de énorme tuin van Astleigh die de aandacht trok en dat lijkt me niet een heel goed teken in een programma over de liefde.

Maurice is toe aan een nieuw sprankelmoment. Wij ook Maurice, wij ook. Sprankelmomenten gezocht! Het begin was er in ieder geval. Maurice had een leuke date, een leuke dag met een leuke man en o ja, het was ook heel erg leuk dat Patrick er was. Hij vond het leuk, dat was wel duidelijk. Maar het woord leuk hebben we dit seizoen al zo vaak voorbij horen komen dat het zijn waarde toch echt begint te verliezen.