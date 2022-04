MAFS-blog: “Jan, wat heb je gedaan in dat vliegtuig?”

Met de uitspraak “Wil je mijn Disney-kamer zien?” hebben denk ik weinig mensen punten gescoord tijdens een date, maar Sonny vroeg het en het pakte nog goed uit ook. Dylan krijg je niet snel gek, die weet zelfs in de kast met musicalkleding nog een leuk jasje voor zichzelf te vinden. Happy dance! Een match made in Disneyland, die twee. Na negen dagen houden ze al van elkaar. Maar dat heeft dan misschien ook een klein beetje te maken met het aantal flessen prosecco dat er doorheen gaat.

Diepgaande gesprekken met Jan

Jan zou ook wel een wijntje kunnen gebruiken. Of tien. Misschien komt hij dan wel een beetje los. Ik had even hoop toen verrassend genoeg bleek dat Birgitte net als Jan groot fan van Nederlandstalige muziek is. Het werd ineens heel gezellig in de auto en er werden zelfs cadeaus gekocht (hoe lief!), maar helaas was dit alles van korte duur. Het kan wel heel gezellig zijn met elkaar, maar als je geen millimeter van jezelf laat zien wordt het op een gegeven moment ongemakkelijk. En dat werd het op het terras.

Dat bleef helaas zo, want Birgitte trok het niet om nog langer bij hem in de buurt te zijn en liet hem alleen op zijn koffers wachten. Jan, wat heb je gedaan in dat vliegtuig? Of is dit opnieuw een slim trucje van de productie om de kijker dat te laten denken? Birgitte gooit de handdoek nog niet in de ring en wil nog gaan samenwonen, maar ik denk dat ook zij wel weet dat dit niet goed gaat komen. Zij zoekt iemand met wie ze diepgaande gesprekken kan voeren en dat gaat gewoon niet gebeuren met Jan. “Als ze vraagt, krijgt ze antwoord”, zei hij tegen z'n vrienden. Nou Jan, als ze vraagt krijgt ze precies niks.

Kim en Antoine

Dat dit experiment wat te veel van het goede is voor Kim, verbaast geen enkele kijker. Toen duidelijk werd wat ze zo kortgeleden meegemaakt heeft, kon je al invullen dat dit zou gaan gebeuren. Ze heeft het moeilijk met het verlies van haar vriend en vindt het allemaal te veel. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Maar wat ik me dan wel meteen afvraag: dit hebben de experts toch ook zien aankomen? Die hadden meteen moeten denken dat het misschien wat snel is om nog geen jaar na zo'n groot verlies op zoek te gaan naar liefde, in zo'n setting? Met veel spanning, camera's én meningen van de kijkers. Dat lijkt me verre van verstandig. En ik ben maar een kijkertje, geen expert. Ze hadden haar hiervoor moeten beschermen. En Antoine ook, want hij ziet zijn kans op de liefde nu in rook opgaan. Er staat volgens Kim nog niet the end achter hun relatie, maar het lijkt me toch wel verstandig als zij nu even voor zichzelf kiest. Ik hoop dat de experts deze keer wel het goede advies geven.

De beste grap van dit seizoen ‘MAFS’

Maurice en Dennis zijn nu ook officieel een koppel in het experiment. Een koppel met volgens de experts een rooskleurige toekomst voor zich. Het debacle met Arjan ligt ver achter Maurice, die inmiddels vrolijk met zijn nieuwe vlam bij zijn ouders op de bank zit. Die vlam die op zijn beurt de beste, of in ieder geval gewaagdste, grap van dit seizoen maakte. “Hij lijkt wel heel erg op mijn broer", zei hij lachend tegen zijn schoonouders. Een kleine sneer naar Arjan. Moet kunnen. Ik vond 'm leuk!

Ondertussen krijgen Joep en Caroline en Sander en Astrid een adempauze. We zien ze pas weer terug bij het koppelweekend. Het is maar te hopen dat ze een lange adem hebben, een héél lange adem. Want de eerste beelden van het koppelsweekend beloven voor Joep en Caroline niet veel goeds.