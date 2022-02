Caro en Joep, ik zie het helemaal zitten. Vorige week was ik al voorzichtig positief, maar na deze aflevering zie ik het helemaal gebeuren. Carlo vond het allemaal véél te voorzichtig, maar ik denk juist dat het een héél goed teken is dat ze niet te hard van stapel lopen. Die kus op de wang na het ja-woord vond ik juist wel heel lief. Je kunt maar beter iets te voorzichtig zijn dan dat je op de trouwdag al mot krijgt. Toch? En mot hadden ze zeker niet tijdens de fotoshoot waarbij die zoen wél kwam. Fijn met z’n tweeën (oké en een fotograaf en een productieteam) zonder alle familie en vrienden. Een veel betere plek voor een eerste zoen. En het beviel ze allebei wel, lijkt me ook niet geheel onbelangrijk.

Kortsluiting bij Arjan

Er leek nog heel even hoop te zijn voor Arjan en Maurice... Arjan gaf eerlijk aan dat hij als vrienden wilde beginnen omdat hij anders kortsluiting krijgt, gaf toe dat hij heel bang is, maar begreep op dat moment voor 100% waarom ze gematcht zijn. Hij wilde de barrière bij zichzelf doorbreken. Het leek mij al winst dat hij het allemaal zelf inzag, maar helaas ging het al snel weer helemaal mis.

“Ik zie ons gewoon niet”, “Hij is het niet voor mij”, “Echt 100 procent niet”, waren zijn pittige uitspraken. Ik snap er echt helemaal niets meer van. Ik heb ook kortsluiting. Waar gaat het mis bij deze man? Ik hoop op een goed gesprek met de experts na hun time-out, want anders wordt de huwelijksreis een groot fiasco. Dat kunnen ze Maurice toch niet aandoen?

Sonny en Dylan

Schattig is het eerste woord dat bij me opkomt bij Sonny en Dylan. Dat is misschien niet helemaal waarnaar ze zelf op zoek zijn, maar dat krijg je van al die happy dansjes en hartjeskettingen. Ik had vroeger ook zo’n kettinkje met mijn beste vriendinnetje. Dat bleek niet forever, hopelijk pakt het bij de twee heren beter uit. Maar of het nou een goed begin is om Mark Rutte te quoten op je trouwdag... “Met 50% van de informatie moet je 100% je koffer pakken.” Oké, ik geef toe: ik moest wel lachen. En er werd bij hun eerste ontmoeting ook al veel gelachen. Maar is dat genoeg? Ik weet het niet, ik weet het niet.

Voorspelling

We hebben het gered! Alle eerste ontmoetingen zijn achter de rug. Tijd voor een voorspelling: ik denk dat drie van de vijf koppels in de laatste aflevering hun trouwring om houden. Dat zou een uitstekende score zijn na alle mislukte matches van vorig jaar. En misschien iets te optimistisch, maar ach... hoop doet leven, mensen.