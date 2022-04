Joep, Joep, Joep... “Je kunt maar beter iets te voorzichtig zijn dan dat je op de trouwdag al mot krijgt”, schreef ik een paar weken geleden nog hoopvol over Joep en Caroline. Die hoop is inmiddels wel verdwenen. Oké, toen vlogen de vonken er ook niet vanaf, maar Joep gaf het na de huwelijksreis ook geen kans meer. Hij beloofde nog zo om dat wel te doen en toch te gaan samenwonen, maar hij laat het tegenovergestelde zien. Hij gedraagt zich nu echt als een klein kind dat geen zin heeft om met zijn ouders mee te gaan naar de supermarkt.

De gemene kant van Joep

Een studentenhuis: stom. Een paal middenin haar kamer: stom. Een vrouw die de afwas niet voor je doet: stom. Hij werd zelfs een beetje gemeen tegen haar op het strand van Scheveningen. “Bij de tatoeage ben je ook al afgehaakt.” Vind je het gek? Ze zal nu wel blij zijn dat ze niet mee heeft gedaan aan dat idiote plan. Joep zoekt nu gewoon naar redenen om straks bij de experts te kunnen aangeven dat hun relatie niets wordt. Zie je dat ze niet zo avontuurlijk is als ik? Die arme meid was ook nog zo lief om wel met hem te gaan ziplinen. Ik had ’m lekker naar boven laten gaan en was zelf een drankje gaan drinken op het terras. De groeten!

Jan en Birgitte Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Jan en Birgitte verrassen in MAFS

Sorry, ik zal wat liever zijn. Want er is ook echt wel wat leuks te melden. Jan en Birgitte verrassen me enorm! Ik ben blijkbaar toch ook vol in de montagetrucs getrapt, want ook ik dacht dat dit een complete mismatch zou zijn en dat een van de twee nog eerder dan Arjan de handdoek in de ring zou gooien. Maar niets is minder waar. Jan moest even ontdooien, maar daar gaf Birgitte hem alle ruimte voor. En dat werkte. De twee zijn attent, staan open voor het experiment en lijken het prima met elkaar te kunnen vinden. Veel tijd samen hebben ze nog niet gehad, maar het ziet er toch al een stuk rooskleuriger uit dan ik van tevoren had gedacht. Ik ben heel benieuwd naar de rest van deze huwelijksreis. Ik hoop wel dat Jan van witte blouses houdt.

Maurice en Dennis

Maurice en Arjan is officieel niet meer. Nu is het Maurice en Dennis. Hij stráált. Nee, correctie: zé stralen. Ik hoopte al dat hij voor Dennis zou kiezen. Dennis lijkt me niet zo’n drama queen en dat is ook precies wat je Maurice nu gunt. Geen paniekaanvallen of te hoge verwachtingen, maar gewoon een gezellige vent die ernaar uitkijkt om dit avontuur aan te gaan. Mogen zij nu ook mee op koppelsweekend? Ja, toch? Hun verhaal is natuurlijk nu al dé hit van de openingsborrel.

Rowan en Astleigh - MAFS Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Astleigh en Rowan

Astleigh en Rowan zijn al een paar weken niet voorbij gekomen in deze blog. Dat komt omdat ik het allemaal een beetje saai vind tussen die twee. Het gaat niet goed, het gaat niet slecht. Er gebeurt gewoon niet echt iets tussen die twee. Is het gek om te zeggen dat ik ze net broer en zus vind? Ze gaan leuk met elkaar om, maken grapjes en laten elkaar in hun waarde. Maar ik voel ’m toch niet. Misschien komt dat door de camera’s en bewaren ze al het vuurwerk lekker voor de momenten dat ze alleen zijn? Ik weet het niet...

Liefde op de kermis

De experts weten niet hoe Sander nou precies in de wedstrijd zit. Ze maken zich een beetje zorgen om hem. Zijn z’n verwachtingen niet veel te hoog? Nu al vlinders, dat overkomt je op latere leeftijd echt niet zo snel meer. Dat heeft wel even de tijd nodig. Ik weet nu ook niet of de kermis de juiste plek is om de liefde te laten opbloeien. Are you rea-dyyy!?? Ik hoor Astrid denken: kan het allemaal even wat rustiger? De gevoelens moeten wel héél sterk aanwezig zijn, wil je de kermis een beetje romantisch maken. En dat is helaas (nog) niet zo. Misschien dat zij volgende week ook maar kruiden moeten gaan plukken?