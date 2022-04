MAFS-blog: “Lingerie kopen met je zwager is toch héél erg ongemakkelijk?”

Het venijn zit 'm inderdaad in de staart, Carlo. De huwelijksreizen lopen ten einde en het echte leven gaat beginnen. En dan blijkt het bij een aantal stellen toch een vakantieliefde te zijn in plaats van een ze-leven-nog-lang-en-gelukkig-liefde. De één probeert er dan nog alles aan te doen om het laten slagen en de ander vindt het al snel best en gooit de handdoek in de ring. Lees: Joep. Daar hoef en wil ik niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Want als je tijdens het bowlen ‘de focus op het spel’ belangrijker vindt dan de vrouw met wie je gematcht bent, maakt het je allemaal echt niets meer uit. Het enige pluspunt is dat Caroline dat allemaal prima in de gaten heeft en ook ziet dat hij niet bij haar past. Als ze zich maar niet alsnog door 'm laat inpakken, want “leuk om naar te kijken” is echt niet genoeg, Caro. Het codewoord op zo'n moment: bowlingbaan. Dan weet je weer even wie er echt voor je staat.

Joep en Caroline - MAFS Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Lingerie kopen met je schoonzus

Het venijn zit 'm alleen niet enkel in de staart, maar ook in de idiote activiteiten die dit programma de deelnemers laat doen. Kunnen we het heel even hebben over de dag van Astleigh en Rowan? Lingerie kopen met je zwager of schoonzus is toch héél erg ongemakkelijk? Voor allebei de partijen. En die arme Rowan liep maar te struinen door de meubelwinkel met haar zwager. The things you do for love... Als ze hierna nog steeds zo verliefd zijn als ze zelf zeggen, dan heb ik het al die tijd misschien toch mis gehad.

Jan en Birgitte op huwelijksreis in MAFS

Jan en Birgitte zijn de enige twee die nog op huwelijksreis zijn. En wát voor huwelijksreis. Logeren in een wijnvat middenin een wijngaard in Portugal. Ik wil het! Ik hoop dat mijn vriend meeleest en dit adresje noteert. Ik ga ook wel druiven stampen, dat maakt mij allemaal niets uit, als ik daarna ook een glaasje kan drinken met dat uitzicht. Dat moeten Jan en Birgitte ook gedacht hebben. Het uitje zorgde voor veel lol tussen die twee. Maar Jan, aan alleen maar lol heeft Birgitte niet genoeg. Leuk dat je graag een pizzaatje eet en het lopend buffet van de Chinees helemaal het einde vindt, maar zij wil meer. Gelukkig was Jan zo scherp om de gesprekskaartjes mee te nemen waar zijn vrouw zoveel waarde aan hecht. Zou hij door die kaartjes dan toch loskomen? Het ging even goed, maar in de aankondiging van volgende week lijkt het toch niet helemaal lekker te lopen. Helemaal geen valkuilen? Daar kom je niet mee weg, vriend...

Liefde is geen wetenschap

De liefde tussen Sander en Astrid lijkt zich helaas ook niet te ontwikkelen zoals we (ik) gehoopt hadden. Ze zijn zo'n goede match! Waarom lukt het nou niet? Zo zie je maar weer dat liefde geen wetenschap is. Ja, het is gezellig en ja, ze kunnen veel lachen met elkaar. Maar daar is-ie weer: Sander voelt geen vonk en kriebels en denkt niet dat het goed gaat komen. Als hij dat zegt, één van de positiefste personen ooit in dit programma, dan begin ik me toch wel zorgen te maken. Ik hoop zo dat het nu al beruchte koppelsweekend hier nog verandering in gaat brengen.

Verkeerde namen

Kriebels zijn er wel bij Maurice en Dennis. In ieder geval bij Dennis, die van vlaai bakken iets heel goors wist te maken. Dat valt blijkbaar wel goed in de smaak bij Maurice, want de ‘intimiteit in bed’ werd opgezocht. Hopelijk zegt hij in bed wel de juiste naam, en noemt hij zijn vlam niet, net als zijn moeder, per ongeluk Arjan. Grapje, natuurlijk. Over verkeerde namen gesproken: ik blijf maar denken dat ik Sonny eigenlijk meer een Dylan vindt en Dylan meer een Sonny. Verwárrend! Gelukkig is er verder weinig verwarrends aan de relatie van deze twee. Dat is ook wel een keer lekker. De moeders zijn vriendinnen, ze missen elkaar zo erg dat ze stiekem al afspreken: dit komt he-le-maal goed.