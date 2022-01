Je kunt wel trouwen at first sight, maar het is dan natuurlijk nog maar de vraag of het love at first sight is. En dat lijkt het tot nu toe bij alle koppels wel te zijn. Líjkt, ja, want na een paar seizoenen weet ik dat het bij het lopend buffet in het hotel ineens toch mis kan gaan. Maar... vlak na het ja-woord zijn de gasten van alle drie de pasgetrouwde koppels het met elkaar eens: dit is het, de experts krijgen een dikke tien.

Kruisverhoor voor Maurice

Net als Astrid en Sander en Rowan en Astleigh waren ook Arjan en Maurice blij verrast toen ze elkaar voor het eerst in de trouwzaal zagen. Je gaat bijna hopen dat iemand in de volgende afleveringen toch een klein beetje zuur kijkt als de deur opengaat, anders wordt het ook zo saai. Nee, da’s flauw, ik gun iedereen natuurlijk een gelukkige afloop. Arjan en Maurice zéker. Alleen al omdat Maurice het kruisverhoor van zijn aanstaande schoonfamilie zonder moeite wist te doorstaan. Zó reageren op zo’n spannend moment, ik vind het knap.

De zus van Rowan

Love lijkt zeker in the air op de bruiloft van Rowan en Astleigh. De familie en vrienden van het stel kunnen het uitstékend met elkaar vinden. Vriend Friso en de zus van Rowan hebben elkaar helemaal gevonden. Vorige week had ik nog medelijden omdat ze zomaar werd gekoppeld op de bruiloft van haar zusje, maar daar lijkt ze helemáál geen moeite mee te hebben. “We gaan elkaar vaker zien, vriend”, riep ze blij uit, toen ze naast hem op de bank zat. Of zie ik nu dingen die ik heel graag wil zien?

Ademruimte

Ondertussen staan Astrid en Sander op het punt om samen in de jacuzzi te stappen - zóóó mooi hé, zooo, mooi hé - op Mallorca. Ik denk dat de paar uurtjes alleen in het vliegtuig Astrid even die ademruimte gaven die ze nodig had. Haar “Jij staat meteen aan, hè, in de ochtend”, op de morgen na de bruiloft zegt eigenlijk al genoeg. Ze had even wat ruimte nodig. Sander praat elke seconde vol als je ’m laat gaan, dus zo kon zijn Astrid even haar gedachten op een rijtje zetten.

Duidelijke mening

Volgende week zien Joep en Caroline elkaar voor het eerst. Als het net zo gaat als bij het jurken passen, dan hoeven we maar naar zijn toekomstige schoonmoeder te kijken om te zien of hij in de smaak valt. Het kan maar beter duidelijk zijn, toch?