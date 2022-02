MAFS-blog: “Uit onzekerheid saboteert Arjan de boel een beetje”

Ik dut een beetje in. Dat vragen naar de naam, het aansnijden van de taart en die ongemakkelijke fotosessies worden een beetje voorspelbaar. We moeten hier even doorheen. Gelukkig zijn we bijna aangekomen bij het laatste bruidspaar, want, zoals Carlo al zei: ‘op de bruiloften is alles leuk en geweldig en is het altijd een match made in heaven, maar (mijn woorden:) pas in de dagen en weken daarna laten de deelnemers zien hoe ze echt zijn en wordt duidelijk of het inderdaad een sprookje is, of eerder een nachtmerrie.’ Dat zie je al een klein beetje gebeuren bij Arjan en Maurice. Je ziet aan Arjan dat hij vindt dat het te goed gaat.

Deskundige observatie van uw hobbypsycholoog

Let op! Hier volgt een zeer professionele analyse van uw hobbypsycholoog: Ja, Arjan had nooit verwacht dat hij zo’n leuke man als Maurice bij het altaar zou aantreffen. Hij gaat de boel nu al een klein beetje lopen saboteren, zodat hij niet gekwetst wordt als Maurice hem misschien niet zo ziet zitten.

Tot zover mijn zeer deskundige observatie. Wat ik eigenlijk wil zeggen: ik hoop zo dat Arjan zichzelf zo’n leuke man als Maurice gaat gunnen en dat hij vooral durft om dit avontuur voor de volle 100% aan te gaan.

Prille liefde van Astleigh en Rowan

Astleigh en Rowan lijken wel al heel zeker van hun zaak. Na de bruiloft zagen ze elkaar een dagje niet en misten ze elkaar al meteen. Zo zoet... Het lijkt mij ook een heel goed teken dat Astleigh na het lezen van de emotionele brief van zijn moeder troost zocht bij zijn kersverse vrouw. Hij vertrouwt haar en zoekt steun bij haar. Dat is toch een héél goed uitgangspunt? En hoorde ik hem nou zeggen dat hij wel verliefd op haar zou kunnen worden? Ik las in een comment op social media (zeer betrouwbare bron) dat ze al uit elkaar zouden zijn. Maar dat is #fakenews, tóch?

En dan Joep en Caroline...

Volgende week gaan Joep en Caroline elkaar dan eindelijk voor de eerste keer zien. Ik ben heel benieuwd hoe deze match gaat uitpakken en of Joep zijn wrapjes met kipfilet met Caroline wil gaan delen. Ik krijg niet zoveel hoogte van deze twee, dus ik houd nog even wijselijk mijn mond. Wordt vervolgd...