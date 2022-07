‘MAFS’-Chantal is bevallen van een tweeling

Babynieuws! Chantal en Nikolai, een van de stellen die meededen aan het tweede seizoen van Married at first sight, zijn ouders geworden van een tweeling.

Chantal is op 21 juli bevallen van twee jongetjes: Dex en Mats. “Dochter Fenne is een trotse grote zus geworden. Ze moeten nog even wat aansterken in het ziekenhuis, maar ze doen het heel goed!” laat het stel weten via het ‘MAFS’ fanaccount op Instagram.

Grote verrassing

Fans van het programma laten er massaal felicitaties en gelukswensen achter voor Chantal en Nikolai, voor wie deze zwangerschap een grote verrassing was. Na een iui-traject raakte Chantal uiteindelijk op een ‘natuurlijke manier’ zwanger.

Bron: Instagram