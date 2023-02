MAFS-expert Patrick reageert op kritiek: “Mensen die na een date willen afhaken moeten op Tinder gaan”

In de aflevering van dinsdag zagen de kijkers van Married at first sight dat kandidaten Remco en Paula nóg een poging deden om hun huwelijk te redden, ondanks dat op hun huwelijksreis al bleek dat de match niet zo goed is als de experts van tevoren hadden gehoopt. Expert Patrick gaf ze een opdracht om erachter te komen waar het misgaat in hun huwelijk, maar al voor ze met de opdracht waren begonnen, vlogen de verwijten over tafel. Het is duidelijk dat de twee er niet uit gaan komen en het moet dus maar eens stoppen, vinden de kijkers. “Alsof je aan een dood paard trekt. Snap niet dat die Patrick blijft pushen om door te gaan.", schrijft iemand op Twitter.

MAFS-expert Patrick over kritiek

Patrick houdt de reacties op Twitter goed in de gaten en wil zijn keuzes in het programma graag nog even toelichten. Hij schrijft: “We spreken altijd over een experiment waarin we commitment verwachten naar de ander en het programma van begin tot eind. Daar spreek ik ze op aan. In het experiment trekken we niet aan een dood paard, maar willen we dat mensen ook hun eigen valkuilen ontdekken en daar zijn Remco en Paula mee bezig. Dat is geen leuk proces maar wel onderdeel. En dat weet iedereen vanaf het begin.” Hij is dan ook duidelijk over kandidaten die er niet alles aan willen doen om een match te laten slagen: “Mensen die na een date willen afhaken zonder commitment moeten op Tinder gaan en niet meedoen aan MAFS.”

Ik heb gisteren helaas het twitteren gemist. #mafs #mafsnl teveel om op alles te reageren.🙈 Maar misschien een toelichting, we spreken altijd over een experiment waarin we commitment verwachten naar de ander en het programma van begin tot eind. Daar spreek ik ze op aan. — Patrick van Veen (@BioloogPatrick) 22 februari 2023

In het experiment trekken we niet aan een dood paard maar willen we dat mensen ook hun eigen valkuilen ontdekken en daar zijn Remco en Paula mee bezig. Dat is geen leuk proces maar wel onderdeel. En dat weet iedereen vanaf het begin. #mafs #mafsnl — Patrick van Veen (@BioloogPatrick) 22 februari 2023

Mensen die na een date willen afhaken zonder commitment moeten op tinder gaan en niet meedoen aan #mafs #mafsnl — Patrick van Veen (@BioloogPatrick) 22 februari 2023