Ze hebben zelfs al een nieuwe kandidaat voor Maurice in gedachten.

Geen fysieke aantrekkingskracht

Arjan en Maurice zijn blind met elkaar getrouwd en hebben inmiddels hun huwelijksnacht achter de rug. Meestal zweef je de dag na de bruiloft nog op een roze wolk, maar dat is bij hen niet het geval. In de aflevering van dinsdagavond geeft Arjan eerlijk toe zelfs meerdere paniekaanvallen te hebben gehad. “Ik voel geen fysieke aantrekkingskracht. Nul. Echt nul”, zegt hij met een angstige blik. “Als je nu toenadering zoekt, krijg je een ram voor je hoofd.”

Misschien niet op huwelijksreis

Hoewel Arjan eerlijk zegt wat hij denkt, maakt hij zich met deze uitspraak niet populair onder de kijkers. Vooral niet omdat Maurice heel rustig blijft en nog altijd aan het huwelijk wil werken. “Ik wil er juist samen met jou over in gesprek”, vertelt hij rustig. “Wat kunnen we er wel aan doen?” Maurice wil namelijk niet in het negatieve blijven hangen. Hij pakt liever alle kansen aan om er tóch nog iets van te maken. Maar daar moet Arjan niks van weten. Hij twijfelt zelfs of hij wel op huwelijksreis wil.

Perfecte match

Kijkers hebben het erg te doen met Maurice. Ze hopen dat hij snel van Arjan af is en weer fris en fruitig op zoek kan naar een nieuwe man. Stiekem hopen ze zelfs dat de productie van MAFS al met een nieuwe man komt. Zij zien de perfecte match al voor zich, want ze vinden Danny uit het vorige seizoen wel iets voor hem. “Die zijn allebei oprecht en eerlijk in dit avontuur gestapt”, klinkt het op Twitter.

Ze hadden Maurice aan Danny (van vorig jaar) moeten koppelen. Die zijn allebei oprecht en eerlijk in dit avontuur gestapt. #mafsnl — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) 15 februari 2022

Nee maar even; Hoe leuk, lief, empatisch, respectvol en knap is Maurice?? Echt een parel #mafsnl — anne (@annemijn_23) 15 februari 2022

Maurice is echt een schat!

Zo empathisch, lief en geduldig.



Iedereen verdient een Maurice in zijn/haar leven. 💙#mafsnl #mafs — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 15 februari 2022

Jezus Arjan! Aansteller.



Geef Maurice een nieuwe man! #MAFS — Kelly (@kpjacobs) 15 februari 2022

Arjan, waarom doe je hieraan mee? Kansloos zeg. Danny, ik weet een leuke vent, hij heet Maurice #mafs — Antoinette (@a__tje) 8 februari 2022

Bron: Married at first sight, Twitter