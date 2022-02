‘MAFS’-kijkers ontroerd door bijzondere band van Sonny en zijn oma

In de aflevering van dinsdagavond maken Sonny en Dylan zich op voor de bruiloft, maar eerst moeten ze allebei nog op zoek naar een trouwpak.

Bijzondere band

Sonny heeft, naast twee vriendinnen, ook zijn oma gevraagd om mee te helpen bij het uitzoeken van zijn pak. “Zij is al vanaf het begin in mijn leven”, vertelt hij. “Ze is zo belangrijk voor mij.” Riet kan niet precies uitleggen in wat voor pak ze haar kleinzoon voor het altaar ziet staan. Wel weet ze welke kleuren hem níet staan. “Geen grijs, geen donkerblauw”, zegt ze duidelijk. “En niet zulke wijde pijpen.” Sonny en zijn vriendinnen komen niet meer bij van het lachen.

Toch in tranen

Mocht oma Riet in tranen uitbarsten, dan heeft Sonny alvast wat tissues voor haar klaar staan. “Maar oma is toch geen huiler, geen huilebalk?”, lacht ze. Maar dat heeft ze goed mis, want na het uitzoeken van een trouwpak heeft Sonny nog een bijzondere vraag voor zijn oma. “Wil je mijn getuige zijn?” Deze vraag ontroert Riet en de tranen dwarrelen gelijk over haar wangen. “Natuurlijk wil ik dat. Voor jou alles.”

Nieuwe super-oma

Dit bijzondere moment zorgt ook voor tranen bij de kijkers thuis. Ze vinden de band tussen Sonny en zijn oma hartverwarmend om te zien. “Wat is die oma van Sonny een lieve leuke vrouw”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Nu we Betty White niet meer hebben, claimen we de oma van Sonny als nieuwe super-oma.”

Bron: MAFS, Twitter